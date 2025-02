Reunião dos Brics: Brasil pode ter que focar em temas que sejam comuns aos Estados Unidos

Talvez o Brasil tenha que focar em temas comuns ao grupo e aos Estados Unidos na reunião dos Brics (formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã), explicou o doutor em relações internacionais Igor Lucena em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (11). Segundo o especialista, a presidência brasileira do grupo econômico é muito importante para o país, mas pode atrair críticas, sobretudo dos Estados Unidos, devido à atual configuração e ao posicionamento do grupo.



“A reunião dos Brics será importante para sabermos qual vai ser o posicionamento dos outros parceiros do grupo em relação aos Estados Unidos e o novo governo de Donald Trump. Pautas como energia renováveis e emissão de tarifas talvez sejam focadas pelo Brasil”, explicou Lucena.



O Brasil se prepara para presidir as primeiras reuniões dos Brics nesta semana. O primeiro encontro presencial do grupo deve acontecer ainda em fevereiro, no Palácio do Itamaraty.