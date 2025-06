Britânico foragido há 3 anos é preso após mostrar esconderijo em vídeos na internet Gary Edwards, acusado de agressão, foi localizado pela polícia depois de exibir caverna onde vivia, mas voltou a fugir logo depois Internacional|Do R7 15/06/2025 - 19h41 (Atualizado em 15/06/2025 - 19h41 ) twitter

Gary Edwards, acusado de agressão, foi localizado pela polícia depois de exibir caverna onde vivia Reprodução/YouTube/JoeFish

Gary Edwards, um homem que estava foragido há três anos na Inglaterra, foi preso após mostrar o esconderijo dele, uma caverna nos arredores de Bristol, em dois vídeos que viralizaram no YouTube.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, que revelou a história, Gary, acusado de agredir um socorrista em 2022, equipou a caverna com um fogão, uma pia improvisada e até um fogão a lenha (assista abaixo).

Os vídeos em que Gary apareceu foram publicados em setembro de 2024 pelo youtuber Joe Fish e acumularam 600 mil visualizações desde então. Sem saber da condição de foragido de Edwards, Fish entrevistou o homem para documentar uma suposta comunidade de pessoas em situação de rua vivendo em cavernas na região.

“Quando jovem, eu acreditava que essas eram histórias de pura fantasia, mas ultimamente a curiosidade falou mais alto: existem realmente homens das cavernas em 2024?”, escreveu Fish na descrição do vídeo.

No vídeo, Gary chega a criticar a falta de apoio do governo. “Não recebo dinheiro do governo há dez anos. A sociedade diz que moradores de rua são criminosos, viciados em drogas e alcoólatras”.

Foi só então que o Daily Mail revelou que Gary era procurado pela polícia desde 2022. Em maio deste ano, após o jornal alertar as autoridades sobre a identidade e a localização do homem, ele foi preso.

Intimado a comparecer ao tribunal de Poole, Gary foi liberado, mas não apareceu em uma audiência posterior, voltando a se tornar foragido. Ele enfrenta acusações de agressão, desobediência e uso de linguagem ameaçadora.

Segundo o jornal, Gary não retornou à caverna, que foi encontrada abandonada. A entrada, cercada por arbustos densos e uma cerca de metal com a inscrição “o espírito comunitário nos mantém firmes”, permanece aberta.

Bristol enfrenta uma crise de moradores de rua, o que leva algumas pessoas a buscar refúgio em cavernas próximas. Gary alegou nos vídeos que a falta de suporte para serviços de saúde mental e a exigência de comprovantes de endereço dificultam o acesso a benefícios. Ele permanecia foragido até este domingo (15).

