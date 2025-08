Caçador americano é morto por búfalo em disparada durante expedição na África do Sul Búfalo-do-cabo é conhecido pelo comportamento agressivo e por estar entre os animais que mais matam caçadores a cada ano Internacional|Do R7 06/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h47 ) twitter

Animal avançou contra o grupo a uma velocidade estimada em 56 km/h Chris Stenger/Unsplash

Um caçador americano morreu após ser atacado por um búfalo-do-cabo durante uma expedição de caça na África do Sul no último fim de semana. Asher Watkins, de 52 anos, natural do Texas, rastreava o animal na província de Limpopo no domingo (3) quando foi atingido pelo búfalo em alta velocidade.

A empresa sul-africana Coenraad Vermaak Safaris, responsável pela organização da expedição, confirmou o caso em comunicado. Segundo a nota, Watkins acompanhava um caçador profissional e um rastreador da equipe quando foi surpreendido por um búfalo que ainda não havia sido ferido. O animal avançou contra o grupo a uma velocidade estimada em 56 km/h.

Watkins morreu ainda no local. A CV Safaris afirmou estar prestando apoio à família, que estava presente na África do Sul. O irmão do caçador, Amon, além da mãe, Gwen, e do padrasto, Tony, aguardavam por ele no acampamento. A empresa também disse estar em contato com a filha adolescente de Watkins e com sua ex-esposa, Courtney.

Um alerta publicado no site da CV Safaris informa que o búfalo-do-cabo é conhecido pelo comportamento agressivo e por estar entre os animais que mais matam caçadores a cada ano. A nota afirma que a espécie é responsável por diversas mortes e ferimentos graves durante expedições.

A ex-esposa de Watkins confirmou sua morte em uma rede social, onde escreveu que ele havia morrido em um acidente envolvendo um búfalo durante uma viagem de caça. Ela disse ainda que a notícia era difícil de assimilar e que a família enfrentava um momento doloroso.

Watkins era formado pela Universidade Baylor e atuava como sócio-gerente do Watkins Ranch Group, afiliado a empresas do setor imobiliário nos Estados Unidos. Segundo a biografia profissional, ele passava grande parte do tempo em fazendas e tinha como rotina atividades ao ar livre. Ele também costumava publicar fotos de caçadas nas redes sociais, incluindo registros com animais como veados e leões da montanha.

