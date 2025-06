Casal ‘rouba de volta’ o próprio carro após polícia adiar investigação Britânicos encontraram o veículo usando dispositivo de rastreamento Internacional|Do R7 10/06/2025 - 09h13 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h13 ) twitter

Mia Forbes Pririe e Mark Simpson recuperaram por conta próprio o carro roubado na Inglaterra Reprodução/Instagram/mia_forbes_pirie

Um casal britânico decidiu recuperar por conta própria o próprio carro furtado após ser informado pela polícia de que não havia previsão para a abertura de uma investigação formal.

Mia Forbes Pirie, 48 anos, e Mark Simpson, 62, tiveram seu Jaguar roubado próximo à residência deles em Brook Green, na Inglaterra.

O veículo possuía um dispositivo Apple Airtag, que permitiu ao casal rastrear sua localização com precisão. Eles descobriram que o carro estava a poucos quilômetros de distância, na região de Chiswick.

‌



Eles foram até o local e encontraram o interior do automóvel destruído, com carpetes e partes do painel removidos na tentativa de acessar a fiação.

‌



Ao ligar para o número de emergência 999 para reportar o furto, a dupla foi informada pela Polícia Metropolitana de que não havia uma data definida para que o caso fosse investigado. Os policiais orientaram que, caso encontrassem o carro, deveriam entrar em contato pelo telefone 101 para solicitar apoio.

Jaguar do casal estava com o interior destruído Reprodução/LinkedIn/miafp

“Tenho que confessar... foi meio divertido ‘roubar de volta’ nosso próprio carro”, disse Mia Forbes Pirie em um post no LinkedIn. Ela também questionou se deveria caber à vítima realizar a recuperação e criticou a aparente falta de interesse das autoridades em apurar um crime que aparenta ter sido sofisticado, envolvendo o uso de um caminhão.

‌



O casal notou o desaparecimento do Jaguar na madrugada da última terça-feira (3), com o Airtag localizando o veículo pela última vez na rua deles às 3h20. Horas depois, o sinal apontou para Chiswick por volta das 10h30, onde eles encontraram o carro danificado.

Após a recuperação, a polícia entrou em contato, mas até o momento a perícia forense ainda não avaliou o veículo. Mia lamentou que muitas pessoas tenham mexido no automóvel e criticou a falta de orientação policial para que não tocassem no carro, o que poderia comprometer possíveis evidências.

Representantes da Polícia Metropolitana afirmaram que o caso está sob investigação e que a vítima foi orientada a buscar apoio caso necessário. Nenhuma prisão foi efetuada até o momento, e a polícia segue trabalhando com os donos do Jaguar para avançar nas apurações.

