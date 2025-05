Casal morre após Ferrari de R$ 2,2 milhões sair da estrada a mais de 300 km/h e cair em rio Britânicos de 78 e 58 anos perderam a vida em acidente durante rali de supercarros na Espanha Internacional|Do R7 12/05/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h40 ) twitter

Casal morre após Ferrari de R$ 2,2 milhões sair da estrada a mais de 300 km/h e cair em rio

Um casal britânico, de 78 e 58 anos, morreu depois que a Ferrari em que eles estavam, avaliada em £ 300.000 (cerca de R$ 2,2 milhões), saiu da estrada a 329 km/h e caiu em um rio na região de León, no norte da Espanha, no sábado (10).

O acidente ocorreu durante um rali com cerca de 20 outros proprietários de Ferrari, todos com placas do Reino Unido, segundo informações do jornal britânico The Sun.

O casal dirigia pela rodovia N-621, conhecida por vistas panorâmicas, mas também por curvas desafiadoras, quando o carro, uma Ferrari 448, derrapou, capotou e ficou parcialmente submerso no Rio Yuso, em Boca de Huérgano.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram os destroços da Ferrari esmagados às margens do rio. A Guarda Civil informou que a causa do acidente ainda não foi esclarecida, e não está claro se as vítimas morreram devido ao impacto ou afogamento, segundo a rede britânica BBC.

Bombeiros e socorristas enfrentaram uma operação de mais de seis horas para acessar o veículo, que estava de cabeça para baixo. Foi necessário abrir caminho na vegetação densa e remover a porta do carro para recuperar os corpos do casal. A identidade das vítimas não foi revelada pela polícia.

O grupo de proprietários de Ferrari havia chegado à cidade de León, próxima ao local do acidente, um dia antes. A Ferrari 488, conhecida por sua potência, pode acelerar de 0 a 100 km/h em menos de três segundos.

“Estamos apoiando as famílias de um homem e uma mulher britânicos que morreram na Espanha e estamos em contato com as autoridades locais”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido

