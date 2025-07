Cavaleiro medieval é encontrado enterrado sob sorveteria centenária na Polônia Restos mortais serão digitalizados com software 3D e passarão por estudos de reconstrução; não há informações sobre a identidade do cavaleiro Internacional|Do R7 17/07/2025 - 22h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h00 ) twitter

Além do esqueleto, outras lápides foram encontradas no sítio arqueológico Reprodução/ArcheoScan

Pesquisadores encontraram o esqueleto completo de um cavaleiro medieval no terreno de uma antiga sorveteria na cidade de Gdansk, no norte da Polônia. A descoberta foi feita em julho durante escavações conduzidas por arqueólogos da Oficina Arqueológica e de Conservação ArcheoScan.

RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisadores descobriram um esqueleto de cavaleiro medieval em Gdansk, Polônia, durante escavações.

A sorveteria Miś, que estava no local desde 1962, levou à descoberta de estruturas antigas e uma lápide com a imagem de um cavaleiro.

O esqueleto data dos séculos XIII ou XIV, e o cavaleiro tinha entre 40 anos e altura entre 1,67 e 1,77 metro.

Identidade do cavaleiro é desconhecida; análises adicionais do esqueleto devem ser divulgadas no próximo ano. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O local abrigava a sorveteria Miś desde 1962. Após a mudança do estabelecimento, escavações para aprimorar a fundação do imóvel revelaram estruturas antigas, como casas dos séculos XII e XIII e o traçado de uma antiga rua da cidade. Em uma das escavações mais recentes, os arqueólogos localizaram uma lápide de calcário com a imagem de um cavaleiro gravada. A peça foi transferida em 8 de julho para o Museu Arqueológico de Gdansk e, segundo análises preliminares, data do século XIII ou XIV.

Dois dias após a remoção da lápide, os pesquisadores encontraram o esqueleto do cavaleiro enterrado a cerca de 13 centímetros de profundidade. A antropóloga Aleksandra Pudło, que analisou os restos mortais, estima que ele tinha cerca de 40 anos na época da morte e altura entre 1,67 e 1,77 metro. Os ossos estavam em bom estado de preservação, embora o crânio apresentasse mais desgaste do que o restante do esqueleto.

Ainda não há informações sobre a identidade do cavaleiro ou a quem ele servia. A cidade de Gdansk foi conquistada pelos Cavaleiros Teutônicos no início do século XIII, mas também esteve sob domínio da dinastia Sobiesław nos séculos XI e XII. Os pesquisadores não confirmaram se o enterro ocorreu antes ou depois da chegada dos Teutônicos.

‌



Além do esqueleto, outras lápides foram encontradas no sítio arqueológico, embora a do cavaleiro seja considerada a mais relevante. O artefato será digitalizado com software 3D e passará por estudos de reconstrução. Os pesquisadores pretendem realizar análises adicionais do esqueleto, e os primeiros resultados devem ser divulgados no próximo ano.

