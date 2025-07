Chihuahua ajuda a salvar dono preso em fenda de geleira na Suíça Cão de pequeno porte foi fundamental para o resgate ao indicar a localização exata do acidente Internacional|Do R7 08/07/2025 - 15h48 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h48 ) twitter

Chihuahua está sendo chamado de herói por não abandonar o dono Air Zermatt

Um cachorro da raça chihuahua está sendo celebrado como um verdadeiro herói após ajudar no resgate de seu tutor, que caiu em uma fenda de geleira nos Alpes suíços.

O episódio ocorreu na última quinta-feira (3), na região sul da Suíça.

O homem, que não teve a identidade revelada, caminhava pelo local acompanhado de seu cão quando atravessou uma ponte de neve, que cedeu sob seu peso. Ele despencou cerca de oito metros dentro de uma fissura no gelo, ficando preso e sem conseguir sair por conta própria.

Apesar do acidente, apenas o tutor caiu e o chihuahua permaneceu na superfície da geleira, em meio ao cenário gelado e perigoso. Com um walkie-talkie, o homem conseguiu entrar em contato com outra pessoa próxima, que, no entanto, não conseguiu localizá-lo na vasta extensão da geleira.

Por volta das 15h (hora local), uma equipe de resgate da Air Zermatt foi acionada para a operação. Segundo o serviço de resgate, o desafio era grande: o glaciar é extenso, e a abertura na qual o homem havia caído era tão estreita que quase não era visível da superfície.

A sorte dos socorristas mudou graças ao comportamento do pequeno chihuahua. “Um dos especialistas do resgate avistou um pequeno movimento sobre uma rocha: era o cão. Bem ao lado, estava a abertura pela qual o homem havia caído”, informou a Air Zermatt em comunicado.

O cachorro não saiu do local em momento algum, observando atentamente o trabalho dos socorristas. Graças à presença do animal, a equipe conseguiu localizar com precisão o ponto do acidente, facilitando o resgate do montanhista.

Após a operação, tanto o homem quanto o cão foram levados para avaliação médica em um hospital na cidade de Visp. Ambos passam bem, segundo as autoridades locais.

Em nota, a Air Zermatt destacou o papel fundamental do chihuahua para o desfecho positivo da ocorrência. “O comportamento do cachorro contribuiu significativamente para o sucesso do resgate. O cão é um herói de quatro patas que pode ter salvado a vida de seu dono em uma situação de risco extremo.”

O episódio chamou a atenção de internautas e amantes de animais, que elogiaram a coragem e a lealdade do pequeno cão. A história também reforça a importância dos pets em atividades ao ar livre, não apenas como companhia, mas como aliados em situações inesperadas.

