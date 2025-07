Nadador salva 165 pessoas durante enchentes no Texas em sua 1ª missão Ação emergencial envolveu resgate de crianças e adolescentes após o rio Guadalupe subir mais de seis metros em poucas horas Internacional|Do R7 08/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Scott Ruskan participava de sua primeira missão oficial Guarda Costeira dos EUA

O nadador de resgate e suboficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Scott Ruskan, de 26 anos, foi protagonista de uma missão dramática durante as enchentes que devastaram o Texas no último fim de semana.

Em sua primeira atuação oficial, Ruskan ajudou a salvar 165 pessoas, muitas delas crianças e adolescentes do acampamento feminino Camp Mystic, em Hunt, região duramente atingida pela súbita elevação do rio Guadalupe.

O cenário encontrado por Ruskan e sua equipe era de desolação. O rio subiu mais de seis metros em menos de duas horas, surpreendendo todos que estavam no local na madrugada de sexta-feira(4). Sem tempo sequer para calçar os sapatos, muitas das crianças foram encontradas descalças, cobertas de lama e assustadas.

‌



“Você simplesmente carrega as crianças, elas não têm sapatos, estão cobertas de lama, e você só pensa em tirá-las dali”, relatou Ruskan ao Washington Post. O nadador chegou ao local de helicóptero no início da tarde.

‌



As autoridades locais rapidamente mobilizaram reforços. Enquanto bombeiros e policiais tentavam acessar a região por terra, a Guarda Costeira e a Guarda Nacional do Texas despacharam helicópteros e equipes especializadas para auxiliar no socorro.

‌



O trabalho dos militares foi fundamental para evitar uma tragédia ainda maior. Helicópteros Black Hawk da Guarda Nacional resgataram 361 pessoas, enquanto equipes terrestres conseguiram salvar outras 159. Já a Guarda Costeira, com suas aeronaves MH-65 Dolphin, evacuou 15 pessoas diretamente do Camp Mystic e participou de operações que retiraram 230 vítimas das áreas inundadas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como foi o trabalho do nadador

A equipe de Ruskan, formada pelo comandante da aeronave Ian Hopper, o copiloto Blair Ogujiofor e o mecânico Seth Reeves, partiu de Corpus Christi, a mais de 300 quilômetros do local do desastre. O alerta sobre a gravidade da situação chegou às 6h30 da manhã. Porém, as condições meteorológicas eram tão severas que o helicóptero precisou retornar temporariamente, aguardando uma breve melhora para seguir viagem.

Após aterrissar em Camp Mystic por volta das 14h30, Ruskan organizou o embarque de algumas pessoas no helicóptero e permaneceu em terra para coordenar o resgate dos demais, que seriam levados por outras aeronaves militares. Durante mais de três horas, ele ajudou a confortar as vítimas, muitas em choque pelo que haviam vivido. Entre os relatos mais marcantes estavam os de monitoras adolescentes, que jogaram meninas menores por portas e janelas para tentar salvá-las da correnteza.

Ruskan destacou a atuação heroica das conselheiras do acampamento, que, segundo ele, merecem reconhecimento público pelo papel decisivo no salvamento de vidas. “Elas fizeram coisas realmente heroicas”, afirmou, lembrando dos momentos de tensão enfrentados pelas jovens para proteger as crianças.

A missão representou um marco pessoal para Ruskan, que ingressou na Guarda Costeira após deixar uma carreira como contador em uma multinacional. Era seu primeiro resgate desde a conclusão do rigoroso treinamento. “Me disseram que o primeiro resgate nunca seria igual ao treinamento. E é exatamente esse o objetivo”, comentou.

Nascido em Nova Jersey, Ruskan ingressou na Guarda Costeira em 2021 e estava no Texas desde novembro, depois de ter concluído um treinamento especializado em resgates aéreos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A catástrofe em Hill Country, região central do Texas, resultou de uma tempestade que despejou o equivalente a quatro meses de chuva em poucas horas. Muitos dos atingidos sequer tiveram tempo de reagir aos alertas emitidos pelas autoridades, devido à rapidez com que o nível das águas subiu.

Com as buscas por desaparecidos ainda em andamento, autoridades e voluntários trabalham dia e noite no condado de Kerr, especialmente nos arredores do Camp Mystic, onde pais seguem aguardando notícias de filhos e familiares. O saldo final das chuvas pode ser ainda maior, já que dezenas de pessoas permanecem desaparecidas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp