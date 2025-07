Cachorro passa dias ao lado do corpo do dono que morreu e é resgatado Animal fiel enfrentou solidão e condições adversas em deserto no Arizona antes de ser encontrado por equipe de resgate Internacional|Do R7 08/07/2025 - 10h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h19 ) twitter

Cachorrinho estava assustado, mas acabou resgatado e agora está sendo cuidado por um abrigo para animais Reprodução/Facebook/CochiseSAR

Um cãozinho foi resgatado no Arizona (EUA) após passar vários dias ao lado do corpo de seu dono, que morreu em uma área remota do estado. O caso, revelado pelo Escritório do Xerife do Condado de Cochise, chama atenção pela lealdade do animal e mobilizou a comunidade local em busca de informações sobre o que aconteceu.

De acordo com a equipe de busca e resgate do condado, não há detalhes sobre como o cão e o tutor chegaram até a região isolada, nem sobre a causa da morte do homem. O animal foi encontrado próximo ao veículo do dono, em um trecho afastado.

A equipe de resgate recebeu uma denúncia sobre a presença do cão na área no dia 6 de julho. Ao chegarem, os voluntários encontraram o animal visivelmente assustado, o que dificultou a abordagem inicial. Mesmo assim, após persistência, conseguiram resgatar o cão e levá-lo a um abrigo.

‌



Fotos divulgadas pelas autoridades mostram os momentos do resgate e o cãozinho ao lado dos agentes, visivelmente exausto, mas em segurança. A publicação no Facebook da equipe de busca e resgate do condado reforçou o papel de companheirismo dos animais de estimação. “Isso mostra a devoção e amor que um animal tem por sua pessoa”, destacou a equipe de resgate.

‌



Ainda não se sabe por quanto tempo o cachorro permaneceu no local ao lado do corpo do dono. Moradores e internautas que acompanharam o resgate expressaram preocupação e solidariedade tanto com o animal quanto com a família da vítima.

‌



Um morador identificado como John Merten relatou nos comentários da postagem que avistou o cachorro algumas horas antes do resgate. Segundo ele, tentou se aproximar do animal, que estava muito assustado, mas aparentava estar em boas condições. Merten afirmou ter deixado água e um sanduíche para o cão.

Out of tragedy a small four legged life was saved. CCSO SAR was activated to assist with a recovery in a very remote... Posted by Cochise County Sheriff's Office Search & Rescue on Sunday, July 6, 2025

Outros comentários demonstraram empatia pelo sofrimento do animal e pelo luto dos familiares do dono. Diversas pessoas também perguntaram se o cachorro seria colocado para adoção após o período no abrigo.

As autoridades não informaram se o cachorro já foi identificado ou se possui chip, o que poderia facilitar sua reintegração a conhecidos da família do tutor. A equipe também ressaltou que não é incomum encontrar pets que permanecem ao lado dos donos mesmo após a morte, reforçando o vínculo criado entre humanos e animais.

Enquanto isso, o cão segue sob cuidados do abrigo local, aguardando possíveis familiares ou um novo lar. A investigação sobre a morte do tutor permanece aberta.

