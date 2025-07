Chinesa de 50 anos causa polêmica ao ficar grávida do colega de sala russo do filho Empresária de Guangzhou compartilha rotina com o jovem marido estrangeiro e enfrenta ceticismo e apoio nas redes sociais Internacional|Do R7 01/07/2025 - 14h47 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h47 ) twitter

Xin e seu marido russo Defu fazem sucesso nas redes sociais chinesas Reprodução/Douyin

Uma mulher chinesa de 50 anos, residente em Guangzhou, chamou atenção na internet ao se casar com um colega de sala russo do filho e anunciar sua gravidez.

Conhecida online como “irmã Xin”, ela é empreendedora no ramo de e-commerce e mantém um canal no Douyin, o TikTok chinês, onde tem mais de 13 mil seguidores que acompanham seu dia a dia ao lado do marido estrangeiro.

Xin vive nos subúrbios da cidade, com mordomo e motorista, e tem compartilhado momentos de sua rotina com o esposo, um estudante russo fluente em mandarim que estava na mesma escola que seu filho Kaikai. O jovem, cuja idade exata não foi divulgada, impressionou-se com a hospitalidade e a culinária da chinesa durante uma visita de Ano Novo Lunar.

A amizade entre os dois evoluiu após Defu, o russo, prolongar sua estadia na casa de Xin de uma única noite para uma semana inteira. A empreendedora recorda que, na época, ainda se considerava jovem e atraente, e que o rapaz manteve contato enviando presentes e surpresas ao longo dos anos.

Apesar da diferença de mais de 20 anos de idade e cerca de 30 centímetros de altura – Defu mede 1,95 m –, Xin inicialmente recusou os avanços do estudante, citando diferenças culturais e o trauma de um casamento anterior que terminou quando ela tinha 30 anos. Porém, motivada pelo apoio do filho, decidiu dar uma chance ao amor e oficializou a união no início deste ano.

O casal tem viajado por várias regiões da China, explorando a culinária cantonesa e visitando locais históricos. Xin demonstra entusiasmo em apresentar a cultura tradicional chinesa para o marido russo.

Em 8 de junho, Xin anunciou publicamente a gravidez, comentando em vídeo que “a gravidez em idade mais avançada traz riscos, mas estar com Defu faz tudo valer a pena.” O bebê está previsto para nascer ainda neste ano, e o casal já comprou o berço, ansioso pela chegada do filho.

A história de amor rapidamente se espalhou pelas redes sociais chinesas, polarizando opiniões. Enquanto alguns seguidores elogiam a coragem e a felicidade da mulher, outros demonstram descrença, sugerindo que o romance parece encenado para atrair atenção.

“Ela construiu sua vida com muito esforço e ainda encontrou o amor. Verdadeiramente admirável. Desejo um parto seguro”, comentou um apoiador. Já outro escreveu: “Parece um roteiro de romance feito para viralizar. É bom demais para ser verdade.”

Também surgiram questionamentos sobre o futuro do casal, como a possibilidade de Xin mudar-se para a Rússia, dado que ela tem idade próxima à dos pais do marido. A empresária respondeu mostrando exames pré-natais e afirmou: “O tempo provará o nosso amor.”

