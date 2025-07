Vídeo mostra resgate de casal que ficou 1h soterrado na neve após avalanche na Argentina Homem e mulher foram resgatados com vida após avalanche na Laguna Turquesa, na Terra do Fogo, no domingo (29) Internacional|Do R7 01/07/2025 - 09h20 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h20 ) twitter

Vídeo mostra resgate de casal que ficou 1h soterrado na neve após avalanche na Argentina Reprodução/X/@LANACION

Um resgate descrito como “milagroso” salvou um casal que ficou soterrado por cerca de uma hora sob a neve após uma avalanche na Laguna Turquesa, localizada a 16 km de Ushuaia, na província da Terra do Fogo, na Argentina.

O incidente, ocorrido no domingo (29), foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais e mostra o esforço de socorristas para salvar as vítimas. As informações são do jornal argentino La Nación e do site de notícias Infobae.

O casal, um homem, de 50 anos, e uma mulher, de 45, realizava uma caminhada na montanha quando foi surpreendido pela avalanche. Os dois não possuíam o Detector de Vítimas de Avalanche (AVD), um equipamento essencial que pode ser rastreado por outros transceptores na área.

Além disso, eles não usavam roupas térmicas adequadas nem dispositivos de geolocalização, desrespeitando recomendações de segurança para atividades em regiões montanhosas como aquela, segundo o La Nación.

De acordo com o Infobae, três jovens que estavam no topo do Cerro Carabajal, próximo ao local do incidente, notaram um “depósito de avalanche” – acúmulo de neve formado pelo deslizamento em uma encosta.

Eles observaram um leve movimento e, ao se aproximarem, avistaram uma luva sob a neve, o que os levou a acionar imediatamente os serviços de emergência. A Comissão de Socorro de Ushuaia foi mobilizada, com apoio de especialistas, socorristas e um helicóptero.

O grupo trabalhou rapidamente para retirar o casal, que foi encontrado em estado de hipotermia, mas consciente e sem ferimentos graves. O resgate foi bem-sucedido, e as vítimas receberam atendimento médico imediato.

🔴 Un rescate milagroso luego de una avalancha en Ushuaia



❗ Una pareja fue rescatada por un grupo de splitboarders en Laguna Turquesa, a 17 km de Ushuaia, luego de estar una hora sepultada bajo la nieve producto de una avalancha.



‼️ La pareja se encontraba realizando una… pic.twitter.com/utC45aT5c0 — El Cronista (@Cronistacom) June 30, 2025

Riscos das nevascas

A Argentina enfrenta uma onda de frio que tem causado nevascas intensas, transformando paisagens em cenários admiráveis. No entanto, esses fenômenos meteorológicos também podem ser perigosos.

Avalanches podem ser desencadeadas por fatores naturais, como acúmulo excessivo de neve, mudanças de temperatura ou movimentos sísmicos, mas também por atividades humanas, como esqui ou caminhadas em áreas de risco.

A Laguna Turquesa, onde ocorreu o incidente, é um destino popular para trilhas na Cordilheira dos Andes Fueguinos, próxima a Ushuaia. A trilha, de dificuldade média, começa a cerca de 4 km da cidade e passa por matas nativas até uma subida íngreme que leva à lagoa.

Suas águas de cor turquesa, resultado de sedimentos minerais de origem glacial, atraem visitantes em busca de vistas panorâmicas do Vale de Andorra e da cidade de Ushuaia.

No entanto, a região carece de infraestrutura turística, segundo o Infobae. As autoridades alertam que atividades na área devem ser realizadas com equipamentos de segurança e respeito às condições climáticas, já que a Laguna Turquesa está localizada em uma zona onde turistas não são permitidos sem autorização.

