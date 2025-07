Turista escapa da morte por milímetros ao quase ser atingido por trem no Vietnã Vídeo viral reacende debate sobre riscos e restrições em ponto turístico de Hanói Internacional|Do R7 01/07/2025 - 10h29 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turista (de camiseta preta) chega a ser atingido por trem, mas é puxado antes de ser atropelado Reprodução de video/TikTok/mustsharenews

Um turista esteve a poucos milímetros da morte ao quase ser arrastado por um trem em um dos pontos turísticos mais conhecidos de Hanói, capital do Vietnã.

O incidente ocorreu na famosa “Train Street”, uma rua estreita onde os trens passam muito próximos a cafés e áreas de circulação de visitantes.

O momento de perigo foi registrado em vídeo e viralizou recentemente, apesar de ter sido filmado no final de 2024. Nas imagens, o homem, usando uma camisa escura, se inclina perigosamente para tirar fotos com seu celular, ficando quase sob os vagões em movimento. Atingido pelo trem, ele é puxado para trás a tempo, evitando ferimentos graves.

Além do turista, o vídeo mostra uma pequena mesa sendo arrastada pelo trem, enquanto uma mulher próxima, que tirava uma selfie, passa do sorriso ao grito ao perceber a situação crítica. A cena evidenciou mais uma vez os riscos associados ao local, que já vinha sendo alvo de preocupações das autoridades.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em 2022, o acesso à Train Street foi restringido devido a acidentes frequentes. Atualmente, operadores turísticos estão proibidos de incluir o local em seus roteiros oficiais, mas turistas ainda visitam a rua por conta própria para observar os trens e frequentar os cafés que continuam funcionando.

Após o incidente do vídeo, a administração do bairro Hang Bong intensificou as medidas de segurança nos pontos de entrada e saída da rua, conforme comunicado em 14 de junho deste ano. Segundo o jornal vietnamita VnExpress, o turista sofreu apenas ferimentos leves no episódio.

‌



Este caso faz parte de uma sequência de situações envolvendo turistas e obras de arte ou espaços públicos, como o episódio recente em que um visitante danificou um quadro valioso no Museu Uffizi, na Itália, ao tentar imitar a pose da pintura.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp