Cientistas criam robô fino como papel para caminhar até dentro do nosso corpo; veja Robô pode manobrar em espaços apertados e manipular objetos, o que o torna útil para cirurgias e manutenção de máquinas industriais Internacional|Do R7 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 )

Robô é inspirado em proteínas musculares humanas Divulgação/Universidade de Ciência e Tecnologia Pohang

Cientistas da Coreia do Sul desenvolveram um robô tão fino quanto papel, mas capaz de gerar grande força. A proposta é que ele possa manobrar em espaços apertados e manipular objetos, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações, de cirurgias no corpo humano a atividades com equipamentos industriais.

A maioria dos robôs convencionais é construída com componentes metálicos rígidos, o que lhes confere resistência, mas limita sua capacidade de realizar movimentos delicados ou operar em ambientes confinados. Na área médica, há uma necessidade crescente de robôs que possam auxiliar em cirurgias dentro do corpo humano. Em ambientes industriais, robôs flexíveis são necessários para tarefas como inspeção de máquinas complexas ou limpeza de tubulações estreitas. No entanto, tecnologias que combinem flexibilidade e resistência têm sido escassas — até agora.

Uma equipe da Postech (Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang) desenvolveu o atuador robótico fino e flexível, inspirado em proteínas musculares humanas. Eles imitaram a função da miosina, uma proteína presente nos músculos que gera grandes movimentos por meio de pequenas contrações repetidas.

Usando esse conceito, desenvolveram um atuador pneumático fino, em forma de lâmina. À primeira vista, o atuador parece ser uma simples lâmina, mas em seu interior existem dezenas de pequenas câmaras de ar e vias aéreas multicamadas e multicanais.

A equipe de pesquisa validou o desempenho de sua tecnologia por meio de uma série de experimentos. Em testes de manipulação de objetos, o robô se moveu com uma precisão delicada, semelhante à de dedos humanos, e também concluiu com sucesso tarefas que envolviam a movimentação de objetos debaixo d’água. Notavelmente, ele consegue realizar tarefas como a limpeza de tubulações estreitas, que são difíceis para robôs convencionais. Além disso, a equipe desenvolveu um modelo matemático para prever os movimentos do robô, estabelecendo as bases para diversos projetos e aplicações futuras.

O professor Keehoon Kim explicou a importância desta pesquisa como “a integração bem-sucedida de uma rede pneumática tridimensional complexa em uma estrutura fina e flexível, permitindo movimentos multidirecionais por meio de uma abordagem bioinspirada”. Ele acrescentou: “Esperamos que esta tecnologia seja aplicada em vários campos, incluindo robôs cirúrgicos, robôs colaborativos em ambientes industriais e ambientes de exploração”.

O estudo foi publicado na revista Nature Communications.

