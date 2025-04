Robô da Nasa encontra minerais que podem explicar sumiço da antiga atmosfera de Marte Amostras oferecem novas pistas sobre o clima antigo do planeta e sua potencial habitabilidade Internacional|Do R7 21/04/2025 - 11h53 (Atualizado em 21/04/2025 - 11h53 ) twitter

local onde o Curiosity achou siderita, que pode explicar o sumiço da antiga atmosfera de Marte NASA/JPL-Caltech/MSSS

O rover Curiosity, da NASA, detectou grandes depósitos de siderita, um mineral carbonático rico em ferro, nas encostas do Monte Sharp, localizado na Cratera Gale de Marte. A descoberta é considerada um avanço importante para entender a antiga atmosfera do planeta e sua capacidade de abrigar vida.

Os minerais carbonáticos se formam quando o dióxido de carbono interage com água e rochas, sendo indicadores-chave de condições ambientais passadas. Segundo o estudo publicado na revista Science, a siderita encontrada representa de 5% a 10% da massa das amostras, o que sugere que parte do dióxido de carbono da atmosfera de Marte foi sequestrado nas rochas.

Isso nos diz que o planeta era habitável e que os modelos de habitabilidade estão corretos, afirmou Ben Tutolo, professor da Universidade de Calgary e autor principal do estudo. Os dados foram obtidos a partir de perfurações feitas pelo Curiosity em três pontos do Monte Sharp, onde o rover coleta amostras de rochas a até quatro centímetros de profundidade para análise por difração de raios X.

As rochas analisadas estão em camadas ricas em sulfato e foram formadas há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando Marte ainda tinha água líquida em sua superfície. A presença desses minerais sugere que o planeta passou por um processo de transformação atmosférica, no qual o dióxido de carbono foi gradualmente retirado do ar e armazenado nas rochas.

Além da siderita, os cientistas identificaram oxihidróxidos de ferro nas mesmas amostras, indicando que Marte pode ter tido um ciclo de carbono funcional semelhante ao da Terra. Parte do CO₂ retido em rochas teria voltado para a atmosfera em algum momento do passado.

Ao comparar os dados obtidos pelo Curiosity com informações coletadas por satélites, os pesquisadores estimam que camadas semelhantes distribuídas por Marte podem ter retido até 36 milibares de dióxido de carbono. Isso seria suficiente para alterar significativamente o clima do planeta.

A descoberta também tem implicações práticas para a Terra. Tutolo estuda formas de combater as mudanças climáticas por meio da transformação do dióxido de carbono produzido pelo homem em minerais estáveis, imitando o que parece ter ocorrido naturalmente em Marte.

O robô Curiosity foi construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e lidera a missão de exploração do planeta em nome da Diretoria de Missões Científicas da agência espacial.

