Cientistas encontram fóssil de misterioso grupo de ancestrais humanos na Ásia Mandíbula descoberta em Taiwan pertence aos Denisovanos, primos do Homo sapiens que viveram há dezenas de milhares de anos Internacional|Do R7 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cientistas encontram fóssil de misterioso grupo de ancestrais humanos na Ásia Divulgação/Chun-Hsiang Chang

Uma mandíbula fossilizada, dragada do fundo do mar no Canal de Penghu, em Taiwan, trouxe novas pistas sobre os Denisovanos, um misterioso grupo de ancestrais humanos que viveu há dezenas de milhares de anos.

O fóssil, identificado como o mais completo já associado geneticamente aos Denisovanos, pertenceu a um homem com maxilar robusto e molares grandes, que habitou a região entre 10 mil e 190 mil anos atrás.

O achado, publicado na revista Science, foi descoberto por pescadores e, após passar por um antiquário, foi doado ao Museu Nacional de Ciências Naturais de Taiwan. “Fósseis de Denisovanos são muito raros”, disse Takumi Tsutaya, coautor do estudo e pesquisador da Universidade de Pós-Graduação para Estudos Avançados no Japão, à agência de notícias AP.

Até agora, apenas fragmentos, como um osso de dedo, dentes e mandíbulas parciais, haviam sido encontrados em cavernas na Sibéria e no Tibete.

‌



Apesar do DNA do fóssil de Taiwan não ter sido extraído devido ao seu estado, cientistas de Taiwan, Japão e Dinamarca conseguiram sequenciar suas proteínas preservadas. A análise revelou semelhanças com o genoma de um Denisovano siberiano, confirmando sua identidade.

“É um avanço. Agora temos uma imagem mais rica de como eram”, afirmou Enrico Cappellini, da Universidade de Copenhague, coautor sênior do estudo, ao jornal britânico The Guardian.

‌



Mandíbula descoberta em Taiwan pertence aos Denisovanos, primos do Homo sapiens Divulgação/Cheng-Han Sun

A descoberta expande o alcance geográfico dos Denisovanos, que coexistiram com neandertais e Homo sapiens, cruzando com ambos. Eles habitaram desde o frio extremo da Sibéria e as altas altitudes do Tibete, com temperaturas de até -30°C, até florestas subtropicais do sudeste asiático, onde conviviam com búfalos-d’água em um clima ameno. “Eles tinham uma capacidade impressionante de se adaptar a ambientes diversos”, disse Cappellini.

O estudo também reforça a hipótese de que os Denisovanos podem estar relacionados ao Homo longi, ou “homem-dragão”, cujo crânio foi encontrado na China.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp