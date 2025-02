Fóssil de 30 milhões de anos encontrado no Egito revela predador assustador Descoberta fornece novas pistas sobre a evolução de animais carnívoros africanos Internacional|Do R7 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

A espécie foi encontrada em rochas da Depressão de Faium, uma região que preserva cerca de 15 milhões de anos de história evolutiva Reprodução/Journal of Vertebrate Paleontology

Uma equipe de paleontólogos descobriu uma nova espécie de predador do tamanho de um leopardo que teria sido um dos principais carnívoros das florestas do Egito há cerca de 30 milhões de anos. O fóssil, um crânio quase completo do Bastetodon syrtos, com evidências de dentes afiados e músculos mandibulares poderosos, foi encontrado no que hoje é a cidade de Faium, no Egito. A descoberta foi feita pelo paleontólogo Hesham Sallam e sua equipe.

“Estávamos prestes a encerrar nosso trabalho quando um membro da equipe avistou algo extraordinário, um conjunto de grandes dentes saindo do solo”, disse a pesquisadora Shorouq Al-Ashqar, paleontóloga do laboratório de Sallam na Universidade de Mansoura , em comunicado.

“O grito empolgado dele reuniu toda a equipe e marcou o início de uma descoberta extraordinária: um crânio quase completo de um antigo carnívoro, um achado dos sonhos para qualquer paleontólogo de vertebrados”, acrescentou.

Nome inspirado na mitologia egípcia

A nova descoberta foi batizada de Bastetodon, em homenagem à deusa egípcia Bastet, comumente representada com uma cabeça de gato. A segunda parte do nome, “odon”, significa “dente” em latim.

O Bastetodon pertence a um grupo extinto de mamíferos predadores conhecidos como hienodontes. Apesar do nome, eles não têm parentesco com as hienas modernas, embora compartilhem semelhanças na estrutura dentária. Os hienodontes dominaram os ecossistemas africanos após a extinção dos dinossauros.

Segundo os pesquisadores, o Bastetodon provavelmente caçava primatas, ancestrais dos elefantes e hipopótamos, além de pequenos mamíferos.

A espécie foi encontrada em rochas da Depressão de Faium, uma região que preserva cerca de 15 milhões de anos de história evolutiva, abrangendo a transição do clima quente do Eoceno (56 a 33,9 milhões de anos atrás) para o resfriamento do Oligoceno (33,9 a 23 milhões de anos atrás).

Antigos predadores

A descoberta do crânio do Bastetodon proporcionou uma nova perspectiva sobre um grupo de hienodontes do tamanho de leões, descobertos em Faium há mais de 120 anos.

Com base em novas análises, a equipe de pesquisadores descreveu um novo gênero chamado Sekhmetops, em homenagem à deusa egípcia da guerra Sekhmet, que é representada com cabeça de leão.

Desde o achado do primeiro fóssil em 1904, esses animais eram classificados dentro de um grupo europeu de hienodontes. No entanto, os pesquisadores agora propõem que tanto o Bastetodon quanto o Sekhmetops pertencem a uma linhagem que se originou na África.

Parentes desses predadores se espalharam por Europa, Ásia, Índia e até América do Norte, evoluindo para se tornarem alguns dos maiores mamíferos carnívoros da história.

No entanto, mudanças climáticas e tectônicas significativas acabaram levando ao declínio desses predadores especializados, permitindo a ascensão de outros carnívoros modernos, como os ancestrais mais próximos dos gatos, cães e hienas.

“A descoberta do Bastetodon é um marco significativo para compreendermos a diversidade, a evolução dos hienodontes e sua distribuição global”, afirmou Al-Ashqar.