Corpos de guerreiros do Império Romano são encontrados sob campo de futebol em Viena Descoberta de vala comum revela evidências de combates históricos e pode marcar o início da história urbana da capital austríaca Internacional|Do R7 03/04/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h37 )

Corpos de guerreiros do Império Romano são encontrados sob campo de futebol em Viena

Cerca de 150 restos mortais de guerreiros do Império Romano, mortos em combate há quase 2.000 anos, foram descobertos em uma vala comum sob um campo de futebol em Viena, capital da Áustria.

A descoberta, no distrito de Simmering, é a primeira evidência física de batalhas descritas em fontes históricas da época e oferece pistas sobre como Vindobona, uma antiga base militar romana, transformou-se no que hoje é a capital austríaca.

Os restos mortais, localizados nas proximidades do centro da cidade, também sugerem que o local pode ter sido palco de um confronto decisivo. Isso porque os esqueletos exibem marcas claras de violência, segundo os pesquisadores.

Ferimentos profundos nos ossos — como cortes de espadas, fraturas causadas por golpes violentos e perfurações de lanças — indicam que esses soldados foram massacrados em um confronto feroz

‌



“Os restos mostram sinais de uma morte horrível, com lesões que sugerem um ataque implacável”, explica Michaela Kronberger, uma das arqueólogas envolvidas. A gravidade dos ferimentos reforça a ideia de que o local foi palco de uma derrota devastadora para as tropas romanas.

A análise preliminar sugere que os guerreiros, provavelmente entre 20 e 30 anos, não tiveram chance de escapar. Os pesquisadores acreditam que eles foram mortos em combate ou executados logo após a batalha.

‌



Início de Viena

Ossos apresentam perfurações com lança (esquerda) e parafuso de ferro (direita) Divulgação/Novetus

Segundo os arqueólogos, a derrota das tropas romanas ali sepultadas pode ter impulsionado a evolução de Vindobona, de um pequeno posto militar para um acampamento legionário mais estruturado, marcando o início da história urbana de Viena.

As investigações, que devem se estender pelos próximos meses e anos, prometem esclarecer se essa hipótese inicial se confirma e revelar mais detalhes sobre o misterioso achado. “Estamos apenas no começo. Cada osso, cada fragmento encontrado é uma peça de um quebra-cabeça histórico”, afirma Kronberger.

‌



A expectativa é que análises detalhadas tragam à tona informações sobre a identidade dos guerreiros, as circunstâncias de suas mortes e o contexto dos combates.

Além do valor científico, a descoberta carrega um peso humano profundo. “Não podemos esquecer que esses são os restos de 150 jovens massacrados de forma brutal”, destaca Kronberger. “Precisamos tratar esse achado com a maior sensibilidade possível, ao mesmo tempo em que reconhecemos o tesouro de informações que ele representa.”

