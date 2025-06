Cigarra provoca acidente de trânsito e a polícia reclama: ‘não respeitam o espaço pessoal’ Polícia de Ohio, nos EUA, também recomendou que os motoristas da região ‘mantenham as janelas fechadas pelas próximas semanas’ Internacional|Do R7 23/06/2025 - 19h18 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h18 ) twitter

Motorista se assustou com o inseto, saiu da estrada e bateu em um poste Departamento de Polícia de Blue Ash

Um motorista sofreu um acidente depois que uma cigarra atingiu seu carro, em Blue Ash, em Ohio, EUA. Ele se assustou, saiu da estrada e acabou batendo em um poste, de acordo com a polícia.

O caso fez a polícia emitir um alerta em sua página em uma rede social. “Todos sabemos que essas cigarras irritantes não respeitam o espaço pessoal, inclusive ao dirigir. Pode ser uma boa ideia manter as janelas fechadas pelas próximas semanas. Como vocês podem ver, um ataque de cigarra pode ser perigoso”, disse.

Segundo a emissora de TV local KKTV, ninguém ficou ferido no acidente, que ocorreu em 12 de junho. O carro tombou e a cigarra escapou sem problemas. A polícia até brincou dizendo que o suspeito “fugiu do local”.

As cigarras são insetos de médio a grande porte que podem ser bastante barulhentos.

De acordo com a Universidade Estadual de Ohio, as cigarras periódicas surgem na primavera no Hemisfério Norte a cada 13 a 17 anos após se desenvolverem no subsolo, e as cigarras anuais surgem todo verão.

A cada 221 anos, as cigarras periódicas emergem juntas nos estados do Centro-Oeste e do Leste dos EUA, de acordo com a Scientific American. Isso aconteceu em 2024, a primeira vez desde 1803.

