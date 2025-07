Clínica veterinária é acusada de matar cachorro para acionar seguro na China Autoridades locais determinaram a suspensão das atividades da clínica Internacional|Do R7 25/07/2025 - 18h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Clínica veterinária na Mongólia Interior, China, acusada de matar cachorro para acionar seguro.

Lucky, um border collie, foi levado para esterilização e morreu após ser supostamente atropelado.

Dona do cachorro encontrou evidências de que funcionário abandonou Lucky, resultando em sua morte.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, e a clínica teve suas atividades suspensas, mas a tutora não prosseguiu com ações legais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Caso envolve um border collie de três anos chamado Lucky Reprodução/X

Uma clínica veterinária localizada na região da Mongólia Interior, no norte da China, foi acusada de matar propositalmente um cachorro por atropelamento. Segundo a dona do animal, a justificativa apresentada pelos funcionários seria permitir que a clínica recebesse uma indenização de seguro.

O caso envolve um border collie de três anos chamado Lucky, que havia sido levado à clínica You Bai para um procedimento de esterilização no dia 10 de julho. Após a tentativa de cirurgia ter sido interrompida, sob a alegação de que não foi possível localizar um vaso sanguíneo, a equipe informou que manteria o animal internado para observação.

Horas depois, a clínica entrou em contato com a tutora e informou que o cachorro havia sido atropelado. Ela retornou imediatamente ao local, onde o animal morreu mais tarde naquela noite. Segundo a clínica, o estado de saúde de Lucky piorou após a saída da dona, e foi realizada uma nova cirurgia sem autorização. Em seguida, o cachorro teria sido levado para um passeio, momento em que foi atropelado.

Desconfiada da explicação, a mulher revisou imagens de câmeras de segurança e identificou uma funcionária da clínica abandonando o cão no meio da rua. Pouco depois, Lucky foi atingido por um veículo. A tutora afirma que os responsáveis admitiram a ação e sugeriram que ela aceitasse a morte do cachorro, que teria sido provocada intencionalmente para facilitar o recebimento de um seguro.

‌



O caso gerou ampla repercussão em redes sociais chinesas, com internautas pedindo a criação de leis específicas de proteção animal. Embora o episódio tenha mobilizado protestos online, a tutora não levou o caso à Justiça. Segundo relatos de influenciadores locais, ela teria optado por um acordo com a clínica após conflitos familiares.

As autoridades locais determinaram a suspensão das atividades da clínica. Até o momento, não há informações sobre investigações criminais ou processos em andamento.

