Veterinário dá dicas de segurança para montar a cavalo com tranquilidade

Um jovem de 22 anos caiu de um cavalo e ficou gravemente ferido na área rural de Samambaia (DF), chamando a atenção para a segurança no hipismo. Sofia Ribeiro, uma amazona experiente, prepara-se para o Festival Brasileiro de Salto em Brasília , destacando a importância de entender a personalidade do cavalo.



O veterinário Rodrigo Barreto realiza exames para assegurar a saúde dos animais. Isabella Nobre, em férias na cidade, aprende técnicas de montaria seguras, enquanto o instrutor Túlio de Oliveira aponta o crescimento do esporte durante a pandemia.



"O cavalo é um ser vivo, então precisamos de uma ligação com ele", afirma. A prática de hipismo, apesar de parecer cara, pode ser acessível com aulas semanais em centros hípicos de Brasília.



