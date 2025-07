Moraes autoriza Daniel Silveira sair da prisão para fazer cirurgia Procedimento será para reconstrução do ligamento do joelho Brasília|Do R7 25/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h02 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes autoriza Daniel Silveira a sair da prisão temporariamente para cirurgia no joelho.

Procedimento incluirá reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo de menisco.

Diretoria da unidade prisional deve ser informada e realizar escolta durante a cirurgia.

Silveira cumpre pena de 8 anos e 9 meses por ameaças ao Estado e incitação à violência. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ex-deputado precisará passar por cirurgia para tratar problema no joelho Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou o ex-deputado Daniel Silveira a sair da prisão temporariamente para fazer uma cirurgia no joelho.

O ex-deputado vai passar por um procedimento de reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo de menisco. Ele cumpre pena em regime semiaberto em Magé, no Rio de Janeiro.

De acordo com a decisão do ministro, os médicos responsáveis pela cirurgia devem informar o período de tempo em que Silveira precisará ficar no hospital até o retorno ao regime semiaberto.

Moraes também determinou que a direção da unidade prisional seja comunicada com urgência para que adote as providências necessárias, incluindo escolta da Polícia Penal.

‌



Todas as medidas adotadas devem ser comunicadas ao STF e os advogados do condenado devem anexar, no prazo de 48 horas, os documentos comprobatórios da realização do procedimento cirúrgico.

A autorização veio após uma perícia feita a pedido do ministro e parecer favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República). No resultado da Seap-RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro), foi recomendado que o procedimento fosse feito.

‌



Em 2022, o STF condenou Silveira a oito anos e nove meses de prisão por ameaças ao Estado democrático de direito e incitação à violência contra ministros do STF.

