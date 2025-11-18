“Cloudfare” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (18)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Cloudfare” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (18). A queda do Cloudflare pela manhã provocou uma grande instabilidade em alguns dos maiores serviços da internet, como como o X, ChatGPT, Amazon e Canva.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h44 desta terça.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Cloudfare” são: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, apontou o Google Trends. Confira:
Oferecimento: Google Trends.