“Cloudfare” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (18) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Instabilidade no Cloudflare afetou dezenas de sites nesta terça-feira, 18 | Foto: Freepik/Reprodução Revista Oeste

“Cloudfare” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (18). A queda do Cloudflare pela manhã provocou uma grande instabilidade em alguns dos maiores serviços da internet, como como o X, ChatGPT, Amazon e Canva.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h44 desta terça.

‌



Os estados que mais buscaram pelo termo “Cloudfare” são: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, apontou o Google Trends. Confira:

Oferecimento: Google Trends.