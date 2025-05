Como cientistas estão provando que um leão-marinho entende melhor de música que todos nós Ronan é o único mamífero não humano a demonstrar precisão de ritmo ao reconhecer elementos musicais Internacional|Do R7 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 02h00 ) twitter

Leoa-marinha-da-califórnia balança a cabeça no ritmo da música Colleen Reichmuth - NOAA/NMFS 23554

Uma leoa-marinha-da-califórnia, altamente treinada em uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, alcançou fama internacional por sua capacidade de balançar a cabeça no ritmo da música. Agora ela está de volta em um novo estudo, que mostra que seu ritmo é tão preciso, se não melhor, quanto o dos humanos.

Ronan apareceu pela primeira vez no cenário mundial em 2013, quando pesquisadores do Laboratório Long Marine da Universidade da Califórnia em Santa Cruz relataram que ela não só conseguia balançar a cabeça no ritmo, como também ajustar seus acenos a ritmos e músicas que nunca tinha ouvido antes.

Neste novo estudo, publicado na revista Nature Scientific Reports, a equipe de pesquisa de Ronan demonstrou que sua sincronização era tão boa ou melhor que a dos humanos — e que sua consistência na execução da tarefa de manter o ritmo era melhor que a dos humanos.

Como foi feita a pesquisa

Para melhor corresponder à maneira de Ronan responder a uma batida, um movimento de cabeça, os pesquisadores pediram a dez estudantes de graduação da universidade que movessem seu braço preferido em um movimento fluido, para cima e para baixo, ao ritmo de um metrônomo percussivo. Três andamentos foram tocados — a 112, 120 e 128 batidas por minuto — sem que Ronan tivesse sido previamente exposto a 112 e 128 bpm.

‌



A 120 bpm, o ritmo mais praticado por Ronan, ela atinge, em média, 15 milissegundos de batida, de acordo com o principal autor do novo estudo, Peter Cook, pesquisador do Instituto de Ciências Marinhas da UC Santa Cruz . A variabilidade de Ronan no ritmo de batida a batida também é de cerca de 15 milissegundos. Em contraste, um piscar de olhos humano leva cerca de 150 milissegundos.

“Ela é incrivelmente precisa, com uma variabilidade de apenas um décimo de um piscar de olhos de ciclo para ciclo”, disse Cook, também neurocientista comparativo no New College of Florida. “Às vezes, ela pode atingir a batida cinco milissegundos antes, às vezes pode atingi-la 10 milissegundos depois. Mas ela está basicamente atingindo o alvo rítmico repetidamente.”

‌



Os pesquisadores enfatizam que Ronan tem controle total sobre sua participação. Ela não é privada de comida nem punida por optar por não participar, e sua estrutura de treinamento reflete essa autonomia: ela começa cada sessão subindo em uma rampa, onde relaxa enquanto aguarda o início do experimento. Uma vez pronta, ela se posiciona e sinaliza que está preparada para começar. Se, a qualquer momento, decidir se desligar, está livre para retornar à sua piscina sem quaisquer consequências negativas.

Quem é Ronan

Ronan nasceu na natureza em 2008, mas foi encalhada várias vezes devido à desnutrição. Após três encalhes e ser vista caminhando por uma rodovia em 2009, as agências reguladoras finalmente a consideraram inapta para voltar ao habitat natural. Então, a universidade a adotou em 2010 e ela se tornou membro permanente do Laboratório de Pinípedes da UC Santa Cruz .

‌



O laboratório, liderado pela pesquisadora e professora adjunta da UC Santa Cruz, Colleen Reichmuth, utiliza métodos de treinamento cooperativo para estudar o comportamento e a fisiologia de mamíferos marinhos. Animais de pesquisa residentes, incluindo Ronan, participam de uma ampla gama de projetos. Exemplos incluem estudos sobre aprendizagem e memória, biologia sensorial e fisiologia do mergulho.

Em outras palavras, Ronan não está apenas trabalhando em seu ritmo todos os dias no laboratório. A equipe estima que, nos últimos 12 anos, ela participou de cerca de 2.000 exercícios de ritmo — cada um com duração de apenas 10 a 15 segundos. E, às vezes, anos se passavam entre essas sessões, enquanto ela se concentrava em outras áreas de pesquisa.

“Ela definitivamente não estava treinada em excesso”, disse Cook. “Realisticamente, se somarmos a quantidade de exposição rítmica que Ronan teve desde que está conosco, ela provavelmente é insignificante em comparação com o que uma criança típica de um ano já ouviu.”

Cacatua dança Backstreet Boys

O estudo original de ritmo de Ronan foi inspirado pelo trabalho de Ani Patel, da Universidade Tufts, juntamente com colegas que estudaram a manutenção intermitente do ritmo em Snowball, uma cacatua de estimação que “dançou” espontaneamente ao som dos Backstreet Boys . Como humanos e cacatuas são imitadores vocais, o trabalho com papagaios levou à teoria de que mudanças cerebrais para apoiar o aprendizado vocal eram necessárias para se mover no ritmo da música.

Leões-marinhos não demonstraram a capacidade de aprender novas vocalizações, então o estudo de Ronan em 2013 causou grande impacto por desafiar a teoria do ritmo da aprendizagem vocal. Mas, na esteira do estudo, alguns teóricos proeminentes da biomusicalidade, que analisa se diferentes espécies são capazes de se comportar de maneiras que demonstrem o reconhecimento de aspectos da música, alegaram que sua performance não era tão precisa e confiável quanto a performance humana.

Eles sugeriram que Ronan talvez não estivesse fazendo exatamente o que os humanos faziam e que, portanto, não poderia contar com os mesmos mecanismos biológicos para perceber e se mover em sincronia com o ritmo. Isso levou Cook e Reichmuth a testar Ronan novamente para ver se ela havia melhorado e a comparar seu desempenho com o de pessoas realizando uma tarefa semelhante com os mesmos sons.

Ritmo preciso

O que eles descobriram, conforme relatado no novo estudo, é que Ronan foi mais precisa e consistente em todos os andamentos testados. E em uma batalha de ritmos com os alunos da UC Santa Cruz, ela se saiu muito bem.

Os autores do estudo então usaram o desempenho dos alunos para modelar o desempenho teórico de 10 mil humanos conduzindo o mesmo comportamento rítmico.

Com base nesse modelo, Ronan estava no 99º percentil em confiabilidade de manutenção de ritmo.

Agora, com 77 quilos e 16 anos, a equipe afirma que Ronan está “adulta e no auge” para uma leoa-marinha em um programa de assistência gerenciada. Convivendo com ela dia após dia, ao longo de mais de uma década, os pesquisadores se tornaram extremamente apegados a Ronan. Eles sabem que ela é inteligente e, assim como nós, seu desempenho melhora com a prática.

“Um dos resultados mais importantes do estudo é o fato de que a maturação e a experiência importam”, disse Reichmuth. “Não é apenas um teste de desempenho rítmico. Reflete seu comportamento cognitivo e sua capacidade de memorizá-lo e refiná-lo ao longo do tempo.”

Ronan também quer ter um bom desempenho. Toda vez que ela sobe na plataforma de teste, é porque ela quer, explicou Reichmuth. Se Ronan não estiver a fim, não há teste naquele dia. “Ela está motivada. Para ela, é um jogo que ela sabe como vencer”, disse Reichmuth. “E ela gosta dos peixes que vêm com isso”.

