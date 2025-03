Maior peixe-leão já registrado no mundo é capturado em Fernando de Noronha

Maior peixe-leão já registrado no mundo é capturado em Fernando de Noronha O peixe-leão (Pterois volitans) é um predador com espinhos venenosos que pode causar danos ao ecossistema local Internacional|Do R7 10/03/2025 - 22h09 (Atualizado em 10/03/2025 - 22h09 ) twitter

A proliferação do peixe-leão em Fernando de Noronha preocupa especialistas Sea Paradise/Divulgação

Um peixe-leão de 49 centímetros, possivelmente o maior já registrado no mundo, foi capturado em Fernando de Noronha durante uma ação de controle da espécie invasora.

O animal foi encontrado a 29 metros de profundidade por mergulhadores treinados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Além dele, outros 61 exemplares da espécie foram retirados do mar em uma operação separada.

A captura do maior peixe-leão ocorreu no dia 27 de fevereiro e, segundo o biólogo Maicon Messias, um levantamento junto a instituições do Caribe indicou que o maior exemplar conhecido até então media 47 centímetros.

O peixe-leão (Pterois volitans) é um predador com espinhos venenosos que pode causar danos ao ecossistema local, já que se alimenta de espécies nativas e não possui predadores naturais na região.

A proliferação do peixe-leão em Fernando de Noronha preocupa especialistas. Segundo Messias, o tamanho do animal capturado indica que a espécie já se estabeleceu na ilha sem dificuldades.

Em outra operação, realizada no domingo (9), mergulhadores capturaram 61 peixes-leão a 39 metros de profundidade, em uma área fora dos pontos tradicionais de mergulho, dentro do Parque Nacional Marinho.

Em 2021, especialistas do Parque Nacional de Bonaire, no Caribe, estiveram em Fernando de Noronha para auxiliar no combate à espécie invasora.