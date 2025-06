Como Israel pretende alcançar seus objetivos no Irã em menos de uma semana Comando militar israelense espera atacar mais instalações nucleares do Irã nos próximos dias Internacional|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

Imagem de satéite mostra danos causados por ataques israelenses a Natanz, maior centro de enriquecimento de urânio do Irã Divulgação/Marx

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram na terça-feira (17) que devem alcançar seus principais objetivos militares contra o programa nuclear do Irã em até uma semana. A operação, que está em andamento desde a última sexta-feira (13), tem como foco neutralizar a capacidade nuclear iraniana e enfraquecer os sistemas de mísseis balísticos do país.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, duas instalações de enriquecimento de urânio já foram atacadas. Os bombardeios atingiram os complexos de Natanz e Isfahan, causando danos que, segundo os militares, são significativos. Pelo menos nove cientistas iranianos ligados ao programa nuclear foram mortos.

O alvo principal que ainda não foi atingido é a instalação subterrânea de Fordow. Autoridades israelenses afirmam que o local está incluído no planejamento e será atacado nos próximos dias.

Além de danificar o programa nuclear, a operação também tem como meta reduzir a capacidade de ataque iraniana. Segundo o Exército de Israel, cerca de 40% dos lançadores de mísseis balísticos foram destruídos, o que representa aproximadamente 200 unidades. O número de mísseis disparados contra Israel caiu nos últimos dias, efeito atribuído à ofensiva.

O comando militar israelense também informou que dezenas de comandantes iranianos foram mortos, incluindo grande parte da liderança da Guarda Revolucionária e das Forças Armadas do Irã. Segundo os militares, o número de baixas entre os líderes iranianos é três vezes maior do que o estimado na fase de planejamento.

A conquista da supremacia aérea tem sido um dos fatores decisivos. Desde as primeiras horas da operação, a Força Aérea Israelense destruiu 70 baterias de defesa aérea iranianas. Quarenta dessas foram eliminadas nas primeiras 24 horas, o que abriu caminho para que caças e drones israelenses operem sobre o oeste do Irã e sobre Teerã.

O chefe da Força Aérea Israelense, general Tomer Bar, afirmou que o ataque às defesas aéreas iranianas é uma missão que pode definir os rumos da campanha militar. Drones israelenses seguem atacando radares e lançadores de mísseis em várias regiões do país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em rede social que os Estados Unidos têm controle dos céus do Irã, em referência ao uso de tecnologia e armamento americano na operação. Apesar disso, Trump não confirmou se os EUA irão participar diretamente dos ataques.

“Agora temos controle total e completo dos céus do Irã”, escreve Trump no Truth Social. “Ninguém faz isso melhor do que os bons e velhos EUA.”

A operação israelense foi planejada durante meses, segundo declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Militares afirmam que o principal desafio era superar as defesas aéreas iranianas, considerado o maior obstáculo para alcançar os objetivos no menor tempo possível.

