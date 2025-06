Escalada do conflito entre Israel e Irã era ‘questão de tempo’, afirma professor

A escalada do conflito entre Irã e Israel era “uma questão de tempo”, segundo o analista internacional Vitelio Brustolin. Para o pesquisador, as tensões no Oriente Médio devido ao programa nuclear iraniano tinham previsão de aumentar desde o ano passado.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (16), Brustolin avalia que o Irã considera Israel e Estados Unidos como inimigos que precisam ser destruídos. O especialista ainda pontua que o país iraniano “financia grupos terroristas para destruir Israel”.



O quarto dia de confrontos entre as duas nações começou com mísseis iranianos atingindo Israel, resultando em 24 mortes no território israelense e 224 no Irã. Segundo o governo israelense, o Irã disparou 370 mísseis balísticos desde o início das hostilidades, afetando 30 locais.



Devido ao fechamento do espaço aéreo israelense, 13 autoridades brasileiras permanecem retidas no país após participarem de uma feira internacional. Entre elas estão o prefeito de Belo Horizonte e o governador de Rondônia. Ambos aguardam transferência para a Jordânia para retornar ao Brasil em segurança.