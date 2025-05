Como os chimpanzés podem explicar a origem da musicalidade humana? Estudos revelam que esses animais produzem batidas rítmicas com estilos distintos de percussão e intenções claras Internacional|Do R7 17/05/2025 - 15h39 (Atualizado em 17/05/2025 - 15h39 ) twitter

Estudos revelam que chimpanzés produzem batidas rítmicas com intenções claras Divulgação/Vesta Eleuteri

Um estudo conduzido pela Universidade de Viena, na Áustria, revela que chimpanzés produzem batidas com intenção rítmica clara, algo muito parecido com o que os humanos fazem com instrumentos musicais, o que sugere que esses animais podem explicar a origem da nossa musicalidade.

A pesquisa analisou 371 gravações de batidas coletadas em 11 comunidades de chimpanzés na África Ocidental e Oriental ao longo de quase 25 anos. Ao filtrar ruídos da floresta, os cientistas identificaram padrões rítmicos consistentes, descartando a ideia de que os sons eram aleatórios.

“O tamborilar não só comunica algo, mas é feito com intenção rítmica. Isso nos ajuda a entender como a música pode ter evoluído socialmente e biologicamente”, disse a bióloga Vesta Eleuteri, que liderou o estudo, à agência de notícias AFP.

Diferenças rítmicas entre chimpanzés

Os chimpanzés apresentam estilos distintos de percussão, variando entre regiões e grupos sociais, segundo o estudo. Enquanto os chimpanzés ocidentais produzem batidas uniformes, como o “tique-taque de um relógio”, os orientais alternam entre silêncios curtos e longos. Essas variações sugerem influências sociais ou culturais, apontando para raízes cognitivas complexas.

Além do tamborilar com as mãos, um segundo estudo, publicado na terça-feira (13) no periódico científico Biology Letters, revelou que chimpanzés ocidentais na Guiné-Bissau usam pedras para bater em troncos, criando sons distintos.

Liderada por Marc Naguib, da Universidade de Wageningen, a pesquisa analisou imagens de armadilhas fotográficas e constatou que os animais acumulam pedras ao redor das árvores, reutilizando-as para produzir sinais rítmicos. “É um exemplo único de uso de uma ferramenta para criar um novo sinal”, destacou Naguib à revista Science.

Os pesquisadores também observaram que os chimpanzés combinam o tamborilar com vocalizações, como pios ofegantes, de maneiras distintas.

Chimpanzés ocidentais começam a bater mais cedo em suas sequências vocais, enquanto os orientais frequentemente esperam até emitir um grito culminante. Essas diferenças podem refletir dinâmicas sociais: os orientais, que vivem em grupos maiores e mais agressivos, contrastam com os ocidentais, que formam comunidades menores e mais igualitárias.

De acordo com os cientistas, os estudos fortalecem a teoria de que elementos da musicalidade surgiram antes da separação evolutiva entre humanos e chimpanzés, há cerca de 6 milhões de anos.

