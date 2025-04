Chimpanzé curioso desconfia de câmera e cutuca equipamento com pedaço de madeira

Um chimpanzé chamou a atenção ao desconfiar de uma câmera escondida e cutucá-la com um pedaço de madeira em um parque nacional de preservação animal, na África. Em seguida, ele cheira o galho, mas não identifica nenhum odor.



Sem entender do que se tratava, o chimpanzé se afasta, fingindo que nada ocorreu. A espécie está ameaçada de extinção, mas diversos centros de preservação ao redor do mundo se dedicam a cuidar desses animais.