Conheça planos de Trump para a ‘nova prisão de Alcatraz’, que pode custar R$ 11 bilhões Assessores próximos de Trump afirmam que o interesse do presidente é mais simbólico do que prático Internacional|Do R7 21/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alcatraz pode se tornar presídio de segurança máxima Reprodução/Facebook @Alcatraz Island

O governo dos Estados Unidos avalia transformar a Ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, em uma nova prisão federal de segurança máxima. A proposta, impulsionada pelo presidente Donald Trump, pode custar até US$ 2 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 11 bilhões. Fontes do governo ouvidas pela mídia americana já confirmaram que visitas técnicas e estudos preliminares estão em andamento.

RESUMO DA NOTÍCIA O governo dos EUA está considerando transformar a Ilha de Alcatraz em uma nova prisão federal de segurança máxima, com custo estimado em até R$ 11 bilhões.

A proposta inclui três modelos de uso: demolir as estruturas atuais, uma opção mais barata que reduziria a área ocupada, e uma alternativa de gestão privada.

A procuradora-geral e o secretário do Interior visitaram a ilha, onde Alcatraz foi uma prisão famosa até 1963, e Trump expressou interesse no projeto.

Apesar do avanço nas discussões, há preocupações operacionais e ambientais, além de críticas, como a da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que rejeitou a ideia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O plano prevê três possíveis modelos de uso da ilha, desativada como unidade prisional desde 1963. A opção mais cara inclui a demolição de todas as estruturas atuais e construção de um complexo de segurança máxima do zero. Outra alternativa reduziria a área ocupada e custaria cerca de US$ 1 bilhão. A terceira possibilidade, considerada a menos provável, seria conceder a obra e a gestão a empresas privadas.

Fotografia da ilha de Alcatraz tirada em 1951 Divulgação/Serviço Nacional de Parques

Na última quinta-feira (17), a procuradora-geral Pam Bondi e o secretário do Interior Doug Burgum visitaram a ilha. Bondi é responsável pela pasta que supervisiona o sistema prisional federal, enquanto o departamento de Burgum administra o território por meio do Serviço Nacional de Parques, que mantém Alcatraz como atração turística desde os anos 1970.

A proposta ainda não foi formalizada, mas o presidente demonstrou interesse público no projeto. Em postagem no Truth Social, Trump escreveu que o país precisa voltar a isolar os criminosos mais perigosos, em referência ao histórico de Alcatraz como prisão de presos de alta periculosidade, como Al Capone.

‌



Apesar do avanço nas discussões, integrantes do governo apontam obstáculos operacionais e ambientais. Há preocupação com o impacto sobre a vida marinha local e com a logística de transporte de materiais, suprimentos e resíduos. A deterioração das estruturas originais da ilha e o histórico de altos custos operacionais também pesam contra a proposta.

A ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, representante democrata da região, criticou a ideia. Para ela, o plano não tem base técnica e se apoia em uma visão cinematográfica da ilha. Pelosi classificou a proposta como “a iniciativa mais estúpida do governo Trump até agora”.

‌



Assessores próximos de Trump afirmam que o interesse do presidente é mais simbólico do que prático. Alcatraz, frequentemente retratada em filmes, ocupa um espaço de destaque na cultura popular e reforça o discurso de endurecimento penal e controle da imigração promovido pela atual administração.

Ainda não há prazo definido para a decisão final. Um integrante do governo afirmou que, embora o projeto esteja nos estágios iniciais, Trump deseja concretizar o plano ainda durante seu mandato.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp