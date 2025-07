Trump diz que governo brasileiro precisa mudar de rumo e parar de atacar adversários Presidente dos EUA chama processo contra Jair Bolsonaro de ‘injusto’ e diz que acompanhará caso de perto Brasília|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 22h05 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h06 ) twitter

Trump fez críticas ao governo brasileiro em carta a Bolsonaro Molly Riley/Official White House Photo - 15.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em carta enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (17) que o governo brasileiro “precisa mudar de rumo, parar de atacar oponentes políticos e acabar com seu ridículo regime de censura”.

“Espero sinceramente que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei acompanhando de perto”, diz o presidente dos EUA.

Trump faz críticas à condução política no Brasil e expressa apoio direto a Bolsonaro, que responde a ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal) por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na carta, Trump diz estar acompanhando o processo judicial e classifica como “terrível” o tratamento que Bolsonaro estaria recebendo. “Tenho visto o terrível tratamento que o senhor está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra o senhor. Este julgamento deve terminar imediatamente!”, escreveu o republicano.

Carta de Trump enviada a Bolsonaro Reprodução/Truth Social/@realDonaldTrump

Além da crítica ao Judiciário, Trump atacou o governo brasileiro por promover ofensivas contra a liberdade de expressão.

“Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária.”

Trump ainda afirmou que não se surpreende com o desempenho de Bolsonaro em pesquisas eleitorais — embora não cite quais — e descreveu o ex-presidente brasileiro como “um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país”.

Leia a íntegra da carta enviada por Trump a Bolsonaro

Ao Honorável

Jair Messias Bolsonaro

38º Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília

Prezado Sr. Bolsonaro:

Tenho visto o terrível tratamento que o senhor está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra o senhor. Este julgamento deve terminar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; o senhor foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país.

Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. Espero sinceramente que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei acompanhando de perto.

Atenciosamente,

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

