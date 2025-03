Cratera de 20 metros se abre em estrada e engole motociclista na Coreia do Sul Incidente na capital Seul paralisou trânsito e mobilizou equipes de resgate; autoridades investigam rompimento de tubulação e obras do metrô como possíveis causas Internacional|Do R7 24/03/2025 - 10h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h39 ) twitter

Cratera de 20 metros se abre em estrada e engole motociclista na Coreia do Sul Reprodução/X/@hanitweet

Uma cratera com cerca de 20 metros de largura se formou no meio de uma estrada em Seul, capital da Coreia do Sul, nesta segunda-feira (24). O buraco engoliu um motociclista e deixou um carro preso.

De acordo com a imprensa local, o incidente ocorreu no distrito de Gangdong, no leste da capital, por volta das 18h29 no horário local (4h29 no horário de Brasília), próximo a uma escola primária.

Um motociclista caiu na cratera, que tem profundidade estimada em mais de 30 metros, e até às 21h30 locais (9h de Brasília) ele ainda não havia sido resgatado. Autoridades interditaram a via, que teve quatro das seis faixas destruídas pelo buraco, segundo a agência de notícias Yonhap.

A cratera também prendeu um carro que passava pelo local momentos antes do desabamento. O motorista, que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital local.

‌



A polícia e os bombeiros investigam a causa do acidente. Segundo o jornal Korea JoongAng Daily, a suspeita inicial é de que um rompimento em uma tubulação de água subterrânea tenha contribuído para o colapso.

Outro fator levantado pelas autoridades é a construção de uma linha de metrô que estava em andamento sob o local do incidente. Um bombeiro disse ao jornal Hankyoreh que “cinco ou seis trabalhadores escaparam após perceberem um vazamento” no subsolo.

‌



O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, disse que o buraco está se expandindo e pediu medidas urgentes para evitar novas vítimas. “Estamos diante de uma situação crítica, e a prioridade é resgatar o motociclista e garantir a segurança da população”, disse.

Rompimento de tubulação e obras do metrô são investigadas como possíveis causas da cratera que se formou em Seul Reprodução/X/@NewsHanguk