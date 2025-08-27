Em risco de extinção, menor tartaruga do mundo nasce em zoológico do México; veja Nascimento da tartaruga-de-lama-de-Vallarta é marco para conservação da espécie, ameaçada pela expansão urbana Internacional|Do R7 27/08/2025 - 10h09 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Filhote da tartaruga-de-lama-de-Vallarta nasceu em cativeiro no zoológico de Guadalajara, México.

A espécie, descoberta em 2018, está ameaçada pela expansão urbana e possui entre 300 e 500 exemplares na natureza.

O nascimento marca um avanço na conservação da espécie, que enfrenta também o tráfico ilegal.

O zoológico busca aumentar o conhecimento sobre a tartaruga e planeja reintroduzir exemplares em áreas seguras no futuro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tartaruga mede cerca de 2 centímetros ao nascer e atinge no máximo 10 centímetros na fase adulta Reprodução/X/@CGTNOfficial

Um filhote de tartaruga-de-lama-de-Vallarta (Kinosternon vogti), considerada a menor tartaruga do mundo, nasceu em um zoológico de Guadalajara, no oeste do México. O nascimento é o primeiro da espécie em cativeiro sob cuidados humanos, segundo as agências de notícias EFE e France-Presse (AFP).

A tartaruga, que mede cerca de 2 centímetros ao nascer e atinge no máximo 10 centímetros na fase adulta, vive em pântanos do rio Ameca, entre os estados de Jalisco e Nayarit, região que inclui os destinos turísticos de Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta.

A expansão urbana nessas áreas tem reduzido o habitat natural da espécie, descoberta em 2018, o que a coloca em risco de extinção. Estima-se que existam entre 300 e 500 exemplares na natureza, segundos dados do governo mexicano, disse o biólogo Ricardo Dávalos, chefe do herpetário do Zoológico de Guadalajara, à EFE.

“É a primeira vez que conseguimos a reprodução da tartaruga-de-lama-de-Vallarta em um zoológico”, afirmou Luis Soto, diretor do Zoológico de Guadalajara, à AFP. Ele disse que o nascimento foi possível graças à colaboração de diversas organizações que buscaram apoio da instituição para salvar a espécie.

Combate ao tráfico e preservação

Além da perda de habitat, a tartaruga-de-lama-de-Vallarta, conhecida localmente como “Casquito” pela mancha amarela no focinho dos machos, enfrenta o tráfico ilegal. “Sabemos que animais já estão sendo traficados no Japão, China e Coreia”, disse Dávalos à EFE.

A espécie é especialmente visada por ser rara e pequena, o que a torna atraente para colecionadores.

Em 2023, o zoológico recebeu 37 tartarugas confiscadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais do México. Essas tartarugas foram colocadas em um ambiente que reproduz as condições do habitat natural delas.

As fêmeas depositaram ovos, que foram incubados com controle de temperatura e umidade. Em 30 de junho, o primeiro filhote, apelidado de “migalha” por pesar apenas 2,8 gramas, eclodiu. Seis outros ovos ainda estão em incubação, com desenvolvimento previsto para cerca de 120 dias.

Futuro da espécie

O nascimento é um marco para a pesquisa e conservação da Kinosternon vogti, sobre a qual há poucos estudos devido à recente descoberta. “Há poucos dados científicos que possam orientar como mantê-la tanto na vida silvestre quanto em cativeiro”, explicou Dávalos à AFP.

O objetivo é aumentar o conhecimento sobre a espécie e, no futuro, reintroduzir exemplares em áreas seguras de Puerto Vallarta. “Poderíamos considerar a liberação de alguns espécimes se tivermos um local onde não corram perigo”, disse o biólogo à EFE.

O desafio agora é garantir que as nove fêmeas em idade fértil no zoológico tenham posturas bem-sucedidas. Cada fêmea pode botar até quatro ovos, mas a taxa de fertilidade é baixa, o que torna os resultados incertos.

