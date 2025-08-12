Chinês é preso nos EUA após contrabandear 850 tartarugas escondidas dentro de meias Wei Qiang Lin foi detido por exportar animais falsamente rotulados como brinquedos para Hong Kong Internacional|Do R7 12/08/2025 - 11h24 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h24 ) twitter

Parte das tartarugas-caixa-orientais que foram interceptadas pelas autoridades dos EUA Divulgação/Departamento de Justiça dos EUA

Um cidadão chinês, identificado como Wei Qiang Lin, foi preso nos Estados Unidos após se declarar culpado por contrabandear cerca de 850 tartarugas protegidas, escondidas dentro de meias e falsamente rotuladas como “brinquedos de plástico para animais”.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, que divulgou um comunicado sobre o caso nesta segunda-feira (11), entre agosto de 2023 e novembro de 2024, Lin enviou mais de 200 pacotes contendo as tartarugas para Hong Kong.

As caixas eram etiquetadas como se contivessem brinquedos ou outros itens, como amêndoas e biscoitos de chocolate, para despistar as autoridades. Durante inspeções na fronteira, policiais interceptaram os pacotes e encontraram as tartarugas amarradas com fita adesiva dentro de meias com nós.

As espécies contrabandeadas eram principalmente tartarugas-caixa-orientais e tartarugas-caixa-de-três-dedos, nativas dos EUA e valorizadas no mercado de animais de estimação, especialmente na China, pelas marcas coloridas nos cascos.

‌



Ambas são protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES), devido ao intenso contrabando. A tartaruga-caixa-oriental também é classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

O valor de mercado das tartarugas apreendidas foi estimado em US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões), segundo o Departamento de Justiça. Além das tartarugas, Lin também exportou 11 pacotes com outros répteis, incluindo cobras venenosas.

‌



A sentença de Lin está marcada para 23 de dezembro. Ele pode enfrentar até cinco anos de prisão, três anos de liberdade condicional e multa de até US$ 250 mil ou o dobro do valor obtido com o crime.

Este não é o primeiro caso do tipo. Em março, outro cidadão chinês foi condenado a 30 meses de prisão por contrabandear mais de 2.000 tartarugas-caixa-orientais, também escondidas em meias e rotuladas como alimentos.

