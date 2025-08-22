Logo R7.com
México tem crescimento econômico abaixo do previsto no trimestre

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O Produto Interno Bruto do México teve um crescimento de apenas 0,6% no segundo trimestre de 2025, ficando aquém das expectativas dos analistas, que previam um aumento de 0,7%. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia mexicana registrou uma expansão de 2,2%, superando as previsões iniciais.

Apesar do desempenho trimestral abaixo do esperado, a análise anual indica um crescimento mais robusto da economia mexicana, sinalizando uma recuperação econômica consistente em meio a desafios econômicos globais.

