Entenda a doença que faz Donald Trump passar maquiagem nas mãos Presidente dos EUA foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após apresentar inchaço nas pernas e hematomas nas mãos Internacional|Do R7 25/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica após apresentar inchaço nas pernas e hematomas nas mãos.

A condição provoca acúmulo de sangue nas pernas e sintomas desconfortáveis, como dor e inchaço.

A principal causa é a trombose venosa profunda, mas outros fatores também podem contribuir.

Tratamentos visam aliviar os sintomas e melhorar a circulação, sem cure definitiva, mas com foco na qualidade de vida. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Donald Trump aparece em evento com maquiagem na mão direita Reprodução/Youtube/The White House - 23.8.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ser flagrado com uma grossa camada de maquiagem na mão direita, durante evento em Washington na última sexta-feira (22). Nas imagens, o americano parece usar uma base em tom mais claro que a pele, o que acabou por chamar a atenção. O produto pode ter sido usado para disfarçar um dos sintomas de insuficiência venosa crônica.

Em julho, a Casa Branca divulgou que Trump havia sido diagnosticado com a condição. Segundo a porta-voz Karoline Leavitt, o diagnóstico veio após Trump apresentar inchaço nas pernas e hematomas nas mãos, o que levou a exames de sangue e um ultrassom.

A insuficiência venosa crônica ocorre quando as veias das pernas não conseguem transportar o sangue de volta ao coração de forma eficiente. Isso acontece devido a danos nas veias ou no funcionamento das válvulas venosas, que normalmente impedem o refluxo do sangue.

Quando essas válvulas falham, o sangue pode se acumular nas pernas, aumentando a pressão nas veias e causando uma série de sintomas desconfortáveis.

‌



A causa mais comum da condição é a trombose venosa profunda, um problema em que coágulos sanguíneos danificam as válvulas. No entanto, outros fatores também podem contribuir, como:

Idade avançada: a doença é mais comum em pessoas com mais de 50 anos, e o risco aumenta com o envelhecimento;

a doença é mais comum em pessoas com mais de 50 anos, e o risco aumenta com o envelhecimento; Hereditariedade: histórico familiar pode predispor ao problema;

histórico familiar pode predispor ao problema; Obesidade: o excesso de peso sobrecarrega as veias;

o excesso de peso sobrecarrega as veias; Gravidez: alterações hormonais e pressão nas veias pélvicas são fatores de risco;

alterações hormonais e pressão nas veias pélvicas são fatores de risco; Ficar muito tempo em pé ou sentado: posturas prolongadas dificultam a circulação; e

posturas prolongadas dificultam a circulação; e Uso de anticoncepcionais à base de estrógeno: pode afetar a saúde das veias.

Tipos de insuficiência venosa crônica

A doença pode ser classificada em três tipos principais:

‌



Congênita: quando a pessoa nasce com malformações nas veias ou válvulas das pernas;

quando a pessoa nasce com malformações nas veias ou válvulas das pernas; Primária: ocorre por alterações que afetam o funcionamento das veias, como o alargamento de uma veia que impede o fechamento completo da válvula; e

ocorre por alterações que afetam o funcionamento das veias, como o alargamento de uma veia que impede o fechamento completo da válvula; e Secundária: causada por outros problemas de saúde, como a trombose venosa profunda, que danifica as válvulas.

Sintomas

Os sintomas da insuficiência venosa crônica costumam ser mais perceptíveis no final do dia e incluem:

Inchaço nas pernas: principal sinal, que pode piorar com o tempo;

principal sinal, que pode piorar com o tempo; Sensação de peso ou latejamento: as pernas podem parecer cansadas ou “inquietas”;

as pernas podem parecer cansadas ou “inquietas”; Formigamento, dor ou queimação ;

; Cãibras musculares ;

; Varizes: veias dilatadas e visíveis;

veias dilatadas e visíveis; Alterações na pele: na fase avançada, a pele na região interna do tornozelo pode descamar, coçar ou mudar de cor; e

na fase avançada, a pele na região interna do tornozelo pode descamar, coçar ou mudar de cor; e Úlceras: em casos graves, feridas podem surgir na parte interna do tornozelo, geralmente sem causa aparente.

Embora a condição não seja considerada uma ameaça grave à saúde, ela pode ser dolorosa e causar limitações, segundo a Johns Hopkins Medicine.

‌



Tratamento e prevenção

O tratamento da insuficiência venosa crônica foca em aliviar os sintomas e melhorar a circulação. Entre as principais medidas, estão:

Elevação das pernas: ajuda a reduzir o inchaço;

ajuda a reduzir o inchaço; Compressão: uso de meias de compressão graduada, faixas compressoras ou dispositivos de compressão pneumática intermitente; e

uso de meias de compressão graduada, faixas compressoras ou dispositivos de compressão pneumática intermitente; e Mudanças no estilo de vida: prática regular de exercícios, controle de peso e evitar longos períodos em pé ou sentado.

Embora não haja cura definitiva, essas medidas podem controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A prevenção também é essencial, especialmente para quem tem fatores de risco, como idade avançada ou histórico familiar.

