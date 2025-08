Entenda a polêmica envolvendo a atriz Sydney Sweeney e Donald Trump Jovem protagonizou campanha publicitária que foi apontada como ‘eugenista’ e recebeu elogios do presidente norte-americano Internacional|Do R7 04/08/2025 - 18h05 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Sydney Sweeney protagonizou uma campanha publicitária da American Eagle, criticada por ter conotações eugenistas.

Donald Trump elogiou a campanha, chamando-a de "comercial mais quente" e expressou apoio a Sweeney, que se registrou no Partido Republicano.

A polêmica surgiu devido ao trocadilho entre "jeans" e "genes", associado a teorias racistas.

A grife se defendeu, afirmando que a campanha é sobre confiança e celebra o estilo de cada um com os jeans. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sydney Sweeney é a estrela de campanha publicitária da grife de jeans Divulgação/American Eagle

A polêmica em torno de uma campanha publicitária protagonizada pela atriz Sydney Sweeney, criticada por muitos que a consideram preconceituosa, ganhou mais uma elemento com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta segunda-feira (4), Trump afirmou em uma rede social que a atriz tinha o “comercial mais quente” do momento.

“A maré virou de verdade — ser woke é para perdedores, ser republicano é o que você quer ser. Obrigado pela sua atenção a este assunto”, escreveu Trump na rede Truth Social.

President Donald J. Trump just shared a message about Sydney Sweeney on TRUTH Social!🔥🇺🇸👖 pic.twitter.com/o35UkNhfEH — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 4, 2025

Antes disso, Trump já havia manifestado apoio à Sydney Sweeney ao tomar conhecimento que a jovem teria se registrado no Partido Republicano. O registro teria ocorrido em 14 de junho de 2024, segundo o site do Departamento da Flórida.

“Agora eu adoro o comercial dela. É mesmo? É a Sydney Sweeney? É. Você ficaria surpreso com quantas pessoas são republicanas. Essa eu não sabia. Mas fico feliz que você me contou isso. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, afirmou Trump no domingo (3).

‌



Mas por que a campanha publicitária com Sweeney causou polêmica?

Na semana passada, a atriz estrelou uma campanha da grife American Eagle. A publicidade da marca faz um trocadilho entre as palavras “jeans” e “genes”, o que muitos críticos apontaram como uma associação a teoristas racistas e eugenistas, que defendem a melhoria genética dos seres humanos.

‌



No anúncio, Sydney é vista em poses sensuais e com a mensagem de que ela tem um “jeans ótimo”. No entanto, o jogo de palavras sugere não só que a atriz veste uma boa roupa, mas também que possui “bons genes”.

Outra peça da campanha diz: “Os genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até mesmo a cor dos olhos. Meus genes são azuis”.

‌



Em resposta à polêmica, a grife respondeu em seu perfil em uma rede social:

“Sydney Sweeney has great jeans” (nome da campanha) é e sempre será sobre jeans. O jeans dela. A história dela. Vamos continuar celebrando como todos vestem seus jeans AE (American Eagle) com confiança, de sua própria maneira. Bons jeans ficam bonitos em todo mundo”.

A atriz norte-americana Sydney Sweeney, de 27 anos, é conhecida por sua participação nas séries “Euphoria” e “The White Lotus”. Também atuou no cinema em filmes como “Imaculada” e “Todos Menos Você”. Nos últimos anos, ganhou projeção na publicidade, sendo requisitada em diversas campanhas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5