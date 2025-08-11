Entenda a previsão dos EUA que aponta temporada de furacões acima do normal no Atlântico Segundo a agência, de dois a cinco grandes furacões com ventos superiores a 179 km/h podem atingir o país até novembro Internacional|Do R7 11/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A NOAA prevê uma temporada de furacões no Atlântico acima do normal, com 13 a 18 tempestades esperadas até novembro.

Entre essas tempestades, de cinco a nove poderão se transformar em furacões, com 2 a 5 grandes furacões com ventos superiores a 179 km/h.

A previsão é impulsionada por temperaturas acima da média no oceano e uma monção ativa na África Ocidental.

A AccuWeather também antecipa aumento da atividade, com 3 a 5 tempestades previstas apenas em agosto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Agência atribui a perspectiva de atividade elevada a temperaturas da superfície do mar acima da média no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe Divulgação/NOAA

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) manteve a previsão de que a temporada de furacões no Atlântico em 2025 terá atividade acima do normal, com expectativa de 13 a 18 tempestades até novembro.

Segundo a agência, dessas tempestades, que registram ventos de pelo menos 63 km/h, de cinco a nove podem se transformar em furacões, com ventos de 119 km/h ou mais, incluindo de dois a cinco grandes furacões com ventos superiores a 179 km/h.

A atualização divulgada na última quinta-feira (7) está de acordo com a previsão feita em maio, quando a NOAA estimou entre 13 e 19 tempestades, de seis a dez furacões e de três a cinco grandes furacões. Os números consideram toda a temporada de medição, que começou em 1º de junho e vai até 30 de novembro, incluindo as quatro tempestades tropicais já registradas nesse ínterim.

A agência atribui a perspectiva de atividade elevada a temperaturas da superfície do mar acima da média no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe, além de uma monção ativa na África Ocidental. As condições climáticas atuais são de “ENSO neutro”, o que significa que não há El Niño nem La Niña influenciando a formação de tempestades.

A NOAA calcula 50% de probabilidade de uma temporada acima do normal, 35% de chance de ficar dentro da média e 15% de ser abaixo do normal.

Em julho, a tempestade tropical Chantal foi a primeira da temporada a tocar o solo nos Estados Unidos, provocando ventos fortes e inundações na Carolina do Norte e na Carolina do Sul durante o feriado do Dia da Independência, em 4 de julho.

A empresa de meteorologia AccuWeather também prevê aumento da atividade nas próximas semanas, estimando de três a cinco tempestades apenas em agosto, impulsionadas por ondas tropicais mais frequentes na costa oeste da África e condições favoráveis no Atlântico.

