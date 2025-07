Enchente no Texas: corpos de irmãs foram encontrados de mãos dadas, segundo família Tragédia já deixou mais de cem mortos, incluindo crianças que participavam de acampamento feminino Internacional|Do R7 08/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Blair e Brooke Harber, de 13 e 11 anos (ao centro), passavam feriado em casa de veraneio às margens do rio Reprodução/GoFundMe

Os corpos de duas meninas que morreram nas enchentes que atingiram o Texas, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (4), foram encontrados de mãos dadas a cerca de 25 km de onde desapareceram, segundo a família.

Blair e Brooke Harber, de 13 e 11 anos, eram irmãs e passavam o feriado de 4 julho (Independência dos EUA) com os país e os avós em uma casa de veraneio dentro de um condomínio às margens do Rio Guadalupe, na cidade de Hunt.

Na madrugada de sexta, chuvas torrenciais fizeram o nível do rio subir de 2,1 metros para 8,8 metros em apenas duas horas. Mais de cem pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas, segundo balanço divulgado pelas autoridades locais na segunda (7).

A tia das meninas, Jennifer, contou ao canal local KHOU 11, afiliado da rede CBS News, que o país das meninas, R.J., acordou por volta das 3h30 com a casa já alagada. Blair e Brooke, junto com os avós Mike e Charlene, estavam em uma cabana próxima ao rio. Os avós continuavam desaparecidos até segunda-feira.

‌



Tragédia em acampamento

A poucos quilômetros dali, o acampamento de meninas Camp Mystic, localizado às margens do Rio Guadalupe, foi completamente destruído pela enchente. O local recebia cerca de 750 meninas, de 8 a 17 anos. As autoridades disseram que 27 delas e uma monitora morreram.

Dez meninas e uma monitora ainda estão desaparecidas. O Camp Mystic, fundado em 1926, era popular e tinha até lista de espera. As meninas participavam de atividades como dança, esportes e passeios a cavalo.

‌



Dimensão do desastre

As enchentes atingiram seis condados do Texas. O condado de Kerr, onde ficam a cidade de Hunt e o acampamento Camp Mystic, foi o mais afetado, com mais de 80 mortes registradas ao todo.

No total, o estado contabiliza ao menos 41 desaparecidos, segundo o governador Greg Abbott, que classificou o evento como uma das piores inundações da história recente do Texas.

‌



As chuvas torrenciais que desencadearam a tragédia foram descritas como um evento extremo pelo NWS (Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA). Em poucas horas, o volume de água transformou o Rio Guadalupe em uma força destrutiva, arrastando casas, veículos e vidas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp