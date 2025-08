Entregador enfrenta inundação até a cintura para fazer serviço de delivery na Coreia do Sul; veja Entregador recebeu 7 mil wons, cerca de R$ 30, pelo pedido; cidade sul-coreana registrou 400 milímetros de chuva em poucas horas Internacional|Do R7 06/08/2025 - 18h56 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Entregador é filmado enfrentando inundações até a cintura em Gwangju, Coreia do Sul, durante chuvas recordes.

A cena viralizou nas redes sociais com mais de 7,5 milhões de visualizações em um dia.

Após entregar o pedido, a proprietária do restaurante expressou desejo de agradecer ao entregador pessoalmente.

Entregador criticou o sistema de entregas por aplicativo, que penaliza cancelamentos em condições perigosas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vídeo da travessia acumulou mais de 7,5 milhões de visualizações em um único dia Reprodução/Instagram/thekoreaherald

Durante as chuvas recordes que atingiram a Coreia do Sul em julho, um entregador foi filmado atravessando uma rua alagada para buscar um pedido em um restaurante na cidade de Gwangju. A cena, registrada por câmeras de segurança e divulgada nas redes sociais no início de agosto, viralizou na mídia sul-coreana.

Em 17 de julho, data da filmagem, a cidade de Gwangju registrou mais de 400 milímetros de chuva em poucas horas, o que provocou alagamentos em diversos bairros e bloqueou o tráfego em várias vias.

Nas imagens, o entregador estaciona a motocicleta na margem da via e segue a pé pela água, que bate na cintura do entregador, até um restaurante no distrito de Buk. Ele recebe o pedido das mãos da proprietária da loja, que também estava parcialmente submersa.

A proprietária contou posteriormente nas redes sociais que havia decidido fechar temporariamente o estabelecimento por conta do volume da chuva, mas ficou surpresa ao ver que o entregador já havia chegado. A empreendora ainda afirmou que deseja reencontrar o entregador para agradecê-lo e oferecer tratamento especial na loja.

O vídeo da travessia acumulou mais de 7,5 milhões de visualizações em um único dia e recebeu milhares de comentários.

O próprio entregador se identificou nos comentários da postagem e explicou a decisão de coletar o pacote. Ele disse que, ao chegar ao local e encontrar a rua bloqueada, optou por seguir a pé, mesmo com a correnteza e a tentativa de agentes de segurança de impedi-lo. Segundo ele, voltar atrás significaria enfrentar penalidades na plataforma por não concluir o pedido. A taxa de entrega pela qual arriscou a travessia era de 7 mil wons, cerca de R$ 30.

Na declaração, o entregador também criticou o funcionamento do sistema de entregas por aplicativo, afirmando que ainda há mecanismos que atribuem entregas em condições perigosas e que cancelamentos costumam resultar em punições no aplicativo. Ele ainda reforçou que os próprios motoristas sabem que o trabalho não justifica esse nível de risco, mas que muitos continuam devido à pressão das plataformas e à expectativa dos clientes.

