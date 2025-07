Entenda erros do Serviço Secreto no atentado contra Trump apontados em relatório do Senado dos EUA Documento revela falta de agentes, problemas de comunicação e alertas ignorados antes do ataque Internacional|Do R7 15/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h12 ) twitter

Trump saiu sangrando de comício Reprodução

O atentado contra Donald Trump, durante um comício na Pensilvânia, em julho do ano passado, poderia ter sido evitado. É o que indica um relatório divulgado pelo Senado dos Estados Unidos, que aponta falhas graves do Serviço Secreto norte-americano, como número insuficiente de agentes, falta de comunicação entre autoridades e até alertas ignorados horas antes do ataque. O documento expôs fragilidades em um dos sistemas de segurança mais respeitados do mundo.

Segundo o relatório, o número de agentes destacados para a segurança do evento era significativamente menor do que o necessário. Além disso, houve falhas graves de comunicação entre o Serviço Secreto, a polícia local e outras autoridades envolvidas na operação.

Um dos principais pontos do relatório do Senado foi a constatação de que o número de agentes do Serviço Secreto presentes no comício de Trump era insuficiente para garantir a segurança de um ex-presidente e pré-candidato à presidência. O efetivo foi considerado abaixo do padrão recomendado para eventos desse porte, especialmente diante do risco elevado que já cercava Trump durante a campanha.

O documento indica que faltaram agentes para monitorar acessos, realizar varreduras completas no entorno e acompanhar movimentações suspeitas à distância.

O relatório também destacou uma grave desconexão entre as diferentes agências de segurança envolvidas. O Serviço Secreto não teria se comunicado de forma adequada com a polícia local da Pensilvânia nem com outras forças de segurança responsáveis pelo perímetro externo do evento.

A troca de informações sobre potenciais ameaças foi falha, e dados cruciais não chegaram a tempo aos agentes que faziam a segurança direta de Trump. Na prática, a ausência de coordenação criou brechas que foram exploradas pelo atirador.

Talvez o ponto mais alarmante do relatório tenha sido a revelação de que o comportamento suspeito do autor do atentado foi notado horas antes do comício. Várias pessoas teriam alertado autoridades locais sobre a presença de um homem com atitude estranha próximo ao local do evento.

Ainda assim, segundo o Senado, as informações não foram tratadas com a devida seriedade e não chegaram até os agentes responsáveis por proteger Trump.

A repercussão política após a divulgação do relatório foi grande. Parlamentares pediram responsabilizações, investigações independentes e mudanças urgentes nos protocolos do Serviço Secreto. “Não estamos falando de um incidente imprevisível, mas de uma falha sistêmica em antecipar e neutralizar ameaças reais”, disse Rand Paul, um dos senadores responsáveis pelo documento.