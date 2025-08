Coreia do Sul, Angola e Catar retiram restrições à carne brasileira após gripe aviária Decisão foi divulgada nesta quarta-feira (6) pelo Ministério da Agricultura; países como Canadá e China mantêm restrições Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2025 - 17h51 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Coreia do Sul, Angola e Catar retiram restrições à importação de carne de aves do Brasil.

O Brasil se declarou livre da gripe aviária após 28 dias sem novos casos.

Outros 35 países também já retomaram a importação de carne brasileira.

Países como Canadá e China continuam com restrições às importações.

Mais de 27 países já voltaram a comprar frango brasileiro Divulgação/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal informou nesta quarta-feira (6) que Coreia do Sul, Angola e Catar se juntaram a outros 35 países que retiraram restrições temporárias à importação de carne de aves do Brasil desde que o país se declarou livre da doença.

Em maio deste ano, a doença foi registrada em uma granja comercial de Montenegro (RS). O episódio fez com que alguns países suspendessem a importação de carnes brasileiras. Em junho, após não detectar novos casos da doença em granjas comerciais em um intervalo de 28 dias, o Brasil recuperou o status sanitário de livre do vírus.

Desde então, outros mercados internacionais vêm retomando o comércio com o Brasil. O Japão também anunciou a retirada das restrições relacionadas ao município de Montenegro, mantendo ainda as restrições para os municípios de Campinápolis e Santo Antônio da Barra.

Restrições

Canadá, Chile, China, Macedônia do Norte, Malásia, Paquistão, Timor-Leste, União Europeia continuam com a suspensão total das importações de carne de aves provenientes do Brasil.

Hong Kong, Nova Caledônia, Maurício, Suriname, Uzbequistão e São Cristóvão e Nevis aplicaram restrições zonais, seguindo o princípio da regionalização sanitária reconhecido pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) e pela OMC (Organização Mundial do Comércio).

