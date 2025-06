Equipe resgata 115 cães de ‘casa dos horrores’ onde idosa foi encontrada morta Animais negligenciados, encontrados em meio a lixo e a corpo da dona, recebem cuidados após operação em Nova York Internacional|Do R7 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

Cachorros foram encontrados muito sujos e com pelos emaranhados Reprodução/Facebook/Animal Care Centers of NYC

Equipes resgataram 115 cães de uma casa marcada pelo acúmulo extremo de lixo e sujeira, no Brooklyn, em Nova York (EUA), na última sexta-feira (27).

Cinco animais já estavam mortos, e entre as pilhas de entulho estava o corpo da proprietária, a idosa Eileen Horn, de 73 anos, que também foi encontrada sem vida no local.

Vizinhos descreveram o imóvel como uma “casa dos horrores”, onde Horn vivia ao lado da irmã, que estava no local e recebia atendimento médico quando as autoridades chegaram. A casa, avaliada em mais de R$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões) , vivia sem eletricidade e com sinais claros de décadas de negligência e isolamento social.

‌



Equipes de resgate animal, como a Compassionate Animal Rescue Efforts (CARE), atuaram por horas para limpar e cuidar dos cães. Muitos apresentavam pelos emaranhados que causavam dor intensa, sendo necessário anestesiá-los para o processo de tosa, já que o procedimento era insuportável para os animais. Uma cadela chegou a dar à luz um filhote morto durante o resgate, possivelmente devido ao estresse extremo vivido.

Cachorros tomaram banhos e foram tosados Reprodução/Facebook/Animal Care Centers of NYC

Jennifer Brooks, presidente do abrigo NYC Second Chance Rescue, recebeu seis cães. Ela relatou que alguns animais precisaram de múltiplos banhos para eliminar a sujeira e o odor fétido que tomava conta do corpo deles. A terrier Mercedes, por exemplo, estava coberta de fezes, e a limpeza de seu pelo demorou 45 minutos.

‌



Apesar do trauma, muitos dos cães mostraram comportamentos surpreendentemente dóceis e cooperativos, o que ajudou na condução do resgate.

‌



A causa da morte de Eileen Horn ainda não foi esclarecida, e até o momento ninguém foi preso em relação ao caso.

