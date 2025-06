Humanoides desajeitados brilham em torneio de futebol robótico na China Competição inusitada em Pequim revela avanços tecnológicos em inteligência artificial aplicada a robôs autônomos Internacional|Do R7 29/06/2025 - 15h26 (Atualizado em 29/06/2025 - 15h26 ) twitter

Robôs autônomos disputam torneio de futebol em Pequim, na China Reprodução de vídeo/YouTube/ShanghaiEye

Humanoides tropeçando, batendo uns nos outros e até sendo retirados de maca do campo. Esse foi o cenário curioso da primeira edição da RoBoLeague, torneio de futebol com robôs autônomos realizado no último sábado (28), em Pequim, na China.

Apesar das quedas e colisões, o evento representou um marco significativo no avanço da chamada “inteligência artificial incorporada”, tecnologia que permite que máquinas interajam fisicamente com o ambiente de forma independente.

As partidas, disputadas no formato 3 contra 3, lembravam mais uma estreia desastrada no futebol infantil do que uma competição tecnológica de ponta.

‌



Ainda assim, o que parecia apenas uma exibição cômica revelou, nos bastidores, um sistema sofisticado. Cada equipe operava com robôs T1 da Booster Robotics, programados com IA e sem qualquer interferência humana durante o jogo.

‌



Equipados com sensores visuais avançados, os robôs conseguiam identificar a bola e se movimentar com relativa precisão no campo. Parte do desafio estava em manter o equilíbrio, já que muitos tombavam constantemente. Alguns conseguiam se levantar sozinhos, enquanto outros precisavam de ajuda humana para sair da partida.

History made! On Jun. 28, the final of the 2025 RoBoLeague World Robot Football League took place in Beijing – but the real hardest worker was... pic.twitter.com/dcAtpsqPmz — Beijing Daily (@DailyBeijing) June 29, 2025

Mais do que entretenimento, o evento ilustra a estratégia robusta da China para liderar o setor de robótica do futuro. Segundo a consultoria Morgan Stanley, o país investe atualmente US$ 47 bilhões no setor e deve atingir um mercado de US$ 108 bilhões até 2028.

‌



Até 2050, estima-se que mais de 300 milhões de robôs humanoides estejam em uso no país, muito à frente dos cerca de 78 milhões previstos para os Estados Unidos.

Especialistas apontam que a China está ampliando o apoio estatal à chamada IA incorporada, o que pode consolidar sua vantagem tecnológica.

O futebol robótico é apenas uma parte da iniciativa. Em abril, Pequim sediou uma meia-maratona com robôs competindo ao lado de corredores humanos — apenas seis concluíram a prova. Já entre os dias 15 e 17 de agosto, a capital chinesa receberá os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, com provas de atletismo, ginástica e futebol.

O CEO da Booster Robotics, Cheng Hao, ressaltou que as competições esportivas funcionam como laboratório para o aperfeiçoamento das máquinas. Ele destacou a importância de garantir a segurança dos robôs em interações com humanos, prevendo, inclusive, partidas mistas no futuro. Para ele, o contato seguro e realista em campo pode ajudar o público a confiar mais nessas novas tecnologias.

Na final do torneio de sábado, o time da Universidade Tsinghua venceu a equipe da Universidade Agrícola da China por 5 a 3. Apesar do jogo atrapalhado, os gols garantiram a empolgação do público.

Em tempos de frustrações com a seleção masculina da China, os robôs, pelo menos, estão conseguindo marcar e divertir.

