Cachorra dada como morta há quatro anos reaparece e surpreende família na Flórida Animal desaparecido desde 2021 retorna debilitado e passa a receber cuidados especiais dos donos Internacional|Do R7 28/06/2025 - 15h24 (Atualizado em 28/06/2025 - 15h24 )

Sugar tem problemas de saúde como insuficiência cardíaca e renal Reprodução de vídeo/Local10

Após quatro anos de ausência, a família Sagarra viveu um momento de surpresa e alegria ao reencontrar Sugar, sua cachorra da raça maltipoo, que acreditavam estar morta desde 2021.

O animal desapareceu em um bairro de Miami, nos Estados Unidos. Logo após o sumiço, um homem entrou em contato com a família afirmando ter visto Sugar ser atropelada por um carro em alta velocidade. A notícia devastou os donos, que passaram a acreditar que nunca mais veriam a cachorrinha.

Mesmo com buscas e a oferta de uma recompensa de US$ 1.000, Sugar não foi localizada na época. O relato do atropelamento levou a família a aceitar a perda, apesar da dor e da saudade.

Porém, o inesperado aconteceu em junho de 2025, quando um abrigo para animais próximo à residência da família recebeu uma cachorra com as características de Sugar. Uma pessoa anônima havia entregue o animal ao local, que rapidamente entrou em contato com os Sagarra após reconhecer a cadela.

Apesar da felicidade pelo reencontro, a família ainda desconhece o que ocorreu com Sugar durante esses quatro anos longe de casa. A suspeita é de que a cachorra tenha sido vítima de sequestro e maus-tratos, já que chegou ao abrigo em condições precárias, apresentando desnutrição e problemas de saúde. Os exames revelaram que Sugar sofre de doenças graves em estágio avançado, como insuficiência cardíaca e renal.

Albania Sagarra, dona da cachorra, expressou sua gratidão e emoção ao recuperar a companheira, comparando o reencontro a uma verdadeira “ressurreição”. Apesar do estado debilitado, a família reafirmou seu compromisso de cuidar de Sugar com todo amor e dedicação durante o restante de sua vida.

O caso comoveu a comunidade local e reforça a importância da solidariedade e da atenção aos animais desaparecidos. Para a família Sagarra, o que parecia uma perda definitiva tornou-se uma oportunidade de recomeço e esperança.

“Ela está de volta onde pertence, e fico feliz que, pelo menos, seus últimos dias sejam ao lado da família”, concluiu Albania à revista People.

