Pelotão de fuzilamento erra alvo em execução de pena de morte, diz defesa de condenado Homem pode ter sofrido por muito tempo antes de morrer porque atiradores não acertaram o seu coração Internacional|Do R7 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 )

Mikal Mahdi foi condenado pelo assassinato de um policial Reprodução/X/FOX26Houston

Um homem da Carolina do Sul, nos EUA, foi executado no mês passado por um pelotão de fuzilamento. No entanto, a execução não saiu como deveria. Nenhuma das balas atingiu o coração, como era esperado. Em vez disso, os ferimentos causaram danos ao fígado e a outros órgãos internos, permitindo que seu coração continuasse batendo por mais alguns segundos, provavelmente causando dor e sofrimento enquanto o preso ainda estava consciente.

A autópsia revelou dois ferimentos no peito e não três. Na Carolina do Sul, os rifles dos três atiradores do pelotão de fuzilamento deveriam estar carregados com munição.

Segundo as autoridades penitenciárias, as três balas atingiram o condenado, no entanto, duas delas entraram no corpo no mesmo local e seguiram a mesma trajetória. Segundo a porta-voz do Departamento Correcional, Chrysti Shane, isso já teria acontecido antes, quando o pelotão de fuzilamento praticou seu trabalho de atirar no condenado a 4,6 metros de distância.

A defesa do condenado, por sua vez, disse que a execução foi “malfeita” em uma notificação encaminhada à Suprema Corte da Carolina do Sul na última quinta-feira (8). “Foi exatamente um erro grosseiro o que aconteceu”, escreveu.

Por causa dos ferimentos, o condenado Mikal Mahdi, de 42 anos, pode ter levado de 30 a 60 segundos para perder a consciência — duas a quatro vezes mais do que os 15 segundos que especialistas e alguns contratados pelo estado previram para uma execução por pelotão de fuzilamento conduzida corretamente.

“O Sr. Mahdi sentiu dor e sofrimento consciente excruciantes por cerca de 30 a 60 segundos após ser baleado”, escreveu o patologista Jonathan Arden, contratado pelos advogados de Mahdi, em sua análise da autópsia estatal.

Testemunhas da execução ouvidas pela agência de notícias Associated Press reforçam essa impressão. Segundo elas, Mahdi gritou enquanto os tiros eram disparados, gemeu novamente 45 segundos depois e soltou um último gemido baixo pouco antes de dar seu último suspiro aos 75 segundos.

Pena de morte por fuzilamento

A Constituição da Carolina do Sul, assim como a Constituição dos EUA, proíbe punições cruéis ou incomuns. Em 2021, o estado aprovou uma lei que permite aos presos escolher o pelotão de fuzilamento como método de execução, além da cadeira elétrica e da injeção letal.

Em 2024, a Suprema Corte da Carolina do Sul decidiu que todos os três métodos eram legais, escrevendo que o pelotão de fuzilamento não era cruel porque um prisioneiro não sofreria mais do que 15 segundos.

Mahdi, condenado pelo assassinato de um policial em 2004, escolheu ser executado por fuzilamento em vez de injeção letal ou eletrocussão.

Em 7 de março, outro prisioneiro condenado à morte na Carolina do Sul, Brad Sigmon, tornou-se a primeira pessoa a ser morta pelo pelotão de fuzilamento do estado.

Após a morte de Sigmon, a autópsia incluiu imagens de diversas radiografias, fotos das roupas que o condenado usava quando foi executado, dos órgãos internos e de fragmentos de bala recuperados de seu corpo. As imagens indicam que havia três ferimentos de bala no corpo de Sigmon, todos perto do coração.

No caso de Mahdi, apenas uma foto de seu torso, mostrando dois ferimentos de bala na parte inferior do peito, foi compartilhada com seus advogados. Não foram incluídas na autópsia radiografias, fotos de órgãos internos, imagens de suas roupas ou fotos em que fragmentos de bala fossem claramente visíveis.

A mesma empresa realizou o laudo das execuções de Sigmon e Mahdi.

Além da Carolina do Sul, Utah, Oklahoma, Idaho e Mississippi também permitem execuções por pelotão de fuzilamento. Em 1º de maio, a Suprema Corte do Mississippi agendou a execução do seu prisioneiro condenado à morte com o maior tempo de prisão para 25 de junho e não especificou o método de execução.

