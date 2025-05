Esquecido no fórum: cadeia entra em pânico após detento sumir por 12 horas Americano compareceu ao tribunal e acabou sendo largado em prisão temporária Internacional|Do R7 03/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 03/05/2025 - 12h28 ) twitter

Julian Brooks Deloach foi condenado por homicídio em 1984, solto em 2010, mas preso novamente Clayton County Sheriff's Office

Um caso insólito mobilizou o sistema prisional do condado de Clayton, na Geórgia (EUA), quando um presidiário condenado por assassinato desapareceu por 12 horas, levando a cadeia a decretar lockdown e iniciar uma busca intensa por suas instalações. No entanto, o detento apenas havia sido esquecido no fórum.

Julian Brooks Deloach foi condenado por homicídio em 1984 e estava em liberdade condicional desde 2010. Recentemente, ele havia sido transferido temporariamente da penitenciária estadual para a cadeia local por conta de uma infração menor.

Durante a estadia temporária, Deloach compareceu ao tribunal e, após a audiência, deveria ser levado de volta à prisão. Mas, um erro logístico fez com que ele fosse esquecido em uma cela de retenção do fórum, localizada em uma área anexa à cadeia. O local, embora seguro, não é apropriado para estadias prolongadas e fica desguarnecido após o fim do expediente judicial, por volta das 18h.

O xerife Levon Allen explicou que houve um mal-entendido sobre quem era o responsável por reconduzir o preso, o que resultou no seu esquecimento. Enquanto isso, os agentes vasculharam toda a cadeia em busca do desaparecido, sem imaginar que ele estava trancado dentro do próprio fórum.

A cela onde Deloach passou a noite não possuía cama, apenas bancos, pia e vaso sanitário, o que evidencia as condições precárias do local para um confinamento prolongado. O preso permaneceu sem supervisão durante toda a noite, até ser localizado por volta das 7h da manhã seguinte.

Somente após a revisão das imagens das câmeras de segurança é que os agentes perceberam que ele jamais havia deixado o prédio do fórum. O episódio escancarou falhas no protocolo de transporte e custódia de presos entre unidades próximas.

Como consequência do incidente, o xerife recomendou punições internas: dois sargentos do sistema correcional devem ser rebaixados e dois agentes que trabalham no setor judicial foram suspensos. Três dos envolvidos já aceitaram as sanções sem exigir audiência disciplinar.

