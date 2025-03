Diretora de cadeia é acusada de relação com traficante preso no Reino Unido Investigações também revelaram que a acusada aprovou irregularmente a liberação antecipada do detento Internacional|Do R7 26/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h10 ) twitter

Kerri Pegg foi presa em sua residência em 19 de novembro de 2020 Reprodução/Redes Sociais

Uma diretora de prisão no Reino Unido está sendo julgada sob a acusação de ter mantido um relacionamento inapropriado com um detento e de ter recebido um carro de luxo financiado pelo tráfico de drogas. Kerri Pegg, de 42 anos, era considerada uma “estrela em ascensão” no Serviço Prisional Britânico, mas agora enfrenta três acusações na Justiça.

Segundo a promotoria, Pegg teria se envolvido com Anthony Saunderson, um condenado por crimes relacionados a drogas, enquanto atuava como governadora na prisão de HMP Kirkham, em Lancashire.

Investigações revelaram que ela aprovou irregularmente a liberação antecipada do detento e, posteriormente, recebeu dele um Mercedes Classe C, avaliado em £ 12 mil ( cerca de R$ 88 mil), pago com entorpecentes.

Relacionamento suspeito

Durante o julgamento no Tribunal da Coroa de Preston, a promotora Barbara-Louise Webster afirmou que Pegg, apesar de sua carreira bem-sucedida, “não seguiu as regras que todos os outros tinham que seguir”.

‌



A investigação apontou que a diretora enfrentava graves dificuldades financeiras, acumulando dívidas e sendo alvo de processos judiciais por inadimplência. Essa situação a teria tornado vulnerável a influências externas.

Documentos indicam que, enquanto exercia sua função na penitenciária, Pegg passou tempo excessivo com Saunderson, levantando suspeitas entre os colegas. Em outubro de 2018, o detento solicitou liberação temporária, um processo sujeito a regras rigorosas.

‌



No entanto, Pegg aprovou a solicitação sem a devida autorização e sem informar os superiores. Poucos dias depois, foi transferida para outra unidade prisional e, mais tarde, assumiu um cargo na HMP Lancaster Farms.

Saunderson foi libertado em maio de 2019 e, no início de 2020, foi identificado utilizando um celular criptografado, amplamente usado por redes criminosas. A interceptação das mensagens revelou sua continuidade no tráfico de drogas e indicou a manutenção de seu relacionamento com Pegg.

‌



Compra do carro com dinheiro do crime

Uma mensagem enviada a Saunderson em 6 de abril de 2020 sugeria a compra do Mercedes em dinheiro ou em drogas. Na conversa, o traficante perguntou quais substâncias seriam aceitas como pagamento e recebeu a resposta: cocaína ou maconha. Dois dias depois, ele providenciou a entrega de “17 pacotes” de drogas em Manchester para efetivar a compra.

Em 11 de abril de 2020, o Mercedes foi registrado no nome de Pegg. Dias depois, uma mensagem enviada a Saunderson fazia referência ao novo veículo e ao relacionamento entre os dois: “Você e Peggy estão desfilando no carro novo?”

Prisão e evidências

Pegg foi presa em sua residência em 19 de novembro de 2020. Durante a operação policial, foram encontrados itens de grife, documentos que comprovavam suas dívidas e objetos pessoais de Saunderson, incluindo uma escova de dentes e um par de chinelos, ambos contendo DNA misturado dos dois.

A ex-diretora de prisão nega todas as acusações, que incluem má conduta em cargo público, não declaração de suas dívidas e posse de bens adquiridos com dinheiro do crime. O julgamento segue em andamento.

