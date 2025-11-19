EUA e Rússia estariam discutindo plano secreto de paz para a Ucrânia, diz imprensa americana
Questionado sobre o assunto, porta-voz do Kremlin desconversou
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um portal de notícias dos Estados Unidos informou que Washington e Moscou trabalham secretamente em um plano de paz para a guerra no leste europeu. Segundo fontes russas e norte-americanas, o plano aborda as garantias de segurança para a Ucrânia, a segurança na Europa e as relações entre Estados Unidos e Rússia.
O professor de política internacional Paulo Velasco explica que negociações do tipo, à margem dos holofotes e sem a pressão da imprensa, são tentativas de “desatar alguns nós”. Sobre as garantias discutidas, ele menciona a oposição da Rússia à presença de tropas estrangeiras em território ucraniano, e um temor pelo fortalecimento do outro lado do conflito.
“Moscou não quer que se dê armas à Ucrânia enquanto houver um cessar-fogo para que o país não se rearme e não possa voltar de forma mais contundente a travar uma guerra contra a Rússia”, diz em entrevista ao Conexão Record News.
Velasco ainda destaca a questão de controle de territórios, principal impasse nas negociações com Kiev. “A Rússia não aceita devolver a Crimeia, as províncias anexadas em 2022. Então vemos que há alguns pontos abertos. Talvez, em paralelo, consigam se desatar alguns e depois um acordo mais maduro pode ser levado para negociar diretamente com a Ucrânia”.
No entanto, o professor não vê os russos realmente inclinados a, neste momento, aceitar um acordo pelo fim do conflito. Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin disse que não havia nada de novo a informar.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!