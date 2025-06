Família de 10 pessoas sumida há mais de um ano desafia polícia e intriga autoridades Suspeita é que finlandeses tenham fugido com filhos; vizinhos relatam isolamento e condições precárias na casa rural Internacional|Do R7 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família morava nesta casa na região rural de Ostrobotnia, no oeste da Finlândia Reprodução de vídeo/YLE TV

Uma família de dez pessoas está desaparecida há mais de um ano na Finlândia, em um caso que mobiliza a polícia do país e intriga as comunidades locais.

O desaparecimento ocorreu em 15 de maio de 2024 na região rural de Ostrobotnia, no oeste do país, onde a família vivia em uma antiga casa de madeira com condições precárias.

Segundo a polícia finlandesa, os pais, Tommy e Karoliina Karf, foram suspeitos de negligência quanto à saúde e ao bem-estar dos sete filhos, nascidos entre 2007 e 2021, além da mãe estar grávida na época. As crianças estavam sob os cuidados de funcionários dos serviços sociais, mas teriam sido retiradas da instituição pelos pais na data do desaparecimento, que fugiram em uma van.

‌



O caso ganhou contornos ainda mais preocupantes quando vizinhos da pequena comunidade rural de Pedersöre relataram o isolamento da família. Morador local há quatro décadas, Tom Stenvall descreveu uma situação de total ausência de convívio social, com as crianças raramente vistas ao ar livre, e a casa rodeada de mato e neve acumulada, sem sinais de atividade ou cuidados.

‌



Em meio ao rigoroso inverno finlandês, com temperaturas chegando a -20 a -30 graus Celsius, os vizinhos não observaram pegadas na neve que indicassem saída da família por semanas, o que levou um deles a acionar as autoridades no final de 2023. A polícia precisou arrombar a porta para entrar, encontrando a casa em condições precárias e retirando as crianças para a proteção social.

‌



Documentos judiciais obtidos pela TV finlandesa Yle apontam que a fuga da família foi planejada, com os pais orientando os filhos a fazer as malas e ajudando os mais velhos a carregarem os menores para facilitar a saída. Desde então, não foram encontrados vestígios físicos ou digitais da família, aumentando a suspeita de que estejam sendo auxiliados por uma rede de apoio.

As investigações indicam que, para sustentar um grupo tão numeroso em fuga, haveria a participação de pessoas próximas à família que os estariam ajudando a se esconder. A polícia finlandesa lançou um mandado de busca internacional e coopera com autoridades dos países nórdicos na tentativa de localizá-los.

Apesar do intenso trabalho policial e da divulgação do caso, com mais de 100 denúncias recebidas após o apelo público por informações, nenhuma pista concreta foi confirmada até o momento. A ausência de rastros e o mistério que cerca o desaparecimento alimentam dúvidas e especulações sobre o paradeiro dos Karf e suas motivações.

A comunidade rural permanece abalada, com vizinhos questionando como uma família tão grande pode simplesmente sumir sem deixar vestígios. O receio também é de que as crianças possam estar em situação de vulnerabilidade, longe da rede de proteção social que antes as amparava.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5