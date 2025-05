Finlândia termina construção do primeiro trecho de cerca na fronteira com a Rússia

A Finlândia concluiu a construção do primeiro trecho de uma cerca ao longo da fronteira com a Rússia . Os 35 km iniciais da estrutura são equipados por grades metálicas, arames farpados, além de câmeras, sensores e alto-falantes. A construção começou em 2023, deve cobrir 200 dos mais de 1.300 km da fronteira com os russos e tem previsão de ser concluída no final de 2026.



Segundo as autoridades finlandesas, o objetivo da cerca é impedir que migrantes cruzem a região por áreas de floresta. A fronteira da Finlândia está fechada para russos, como resposta à guerra na Ucrânia . A proteção também pode ser usada contra uma invasão de tropas russas, o que é considerado como algo possível pelo governo finlandês.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (22), Manuel Furriela, mestre em direito internacional, explica que a decisão de Donald Trump , de não defender mais os países europeus, fez com que a Finlândia tomasse a decisão de se proteger contra os russos.